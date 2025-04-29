أرتيتا: طموحات أرسنال تتجاوز الدور قبل النهائي في دوري الأبطال

MENAFN - Al-Bayan) ">قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن طموحات فريقه تتجاوز الوصول إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وذلك قبل مباراة ذهاب الدور قبل النهائي أمام باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وقدم أرسنال أداء مذهلا ليطيح بحامل اللقب ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 15 مرة، من دور الثمانية بالفوز عليه بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

وقال أرتيتا للصحفيين "تخطينا الكثير من العقبات والتحديات هذا الموسم. وجودنا بين أفضل أربعة فرق في أوروبا يعكس الكثير عن العقلية والروح ومدى رغبتنا في الوصول بعيدا".

وأضاف "نكتب التاريخ. إنها قصة جميلة لكننا نرغب في المزيد".

وستكون هذه هي المشاركة الثالثة لأرسنال في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والأولى منذ مواجهته لمانشستر يونايتد في 2009.

وقال أرتيتا "اللاعبون يتفاعلون جيدا مع ما نقوم به ويشعرون أننا قادرون على مواجهة هذا المنافس والتفوق عليه".

وأضاف "هذا هو الشعور الذي انتابنا ضد ريال مدريد وفي الأدوار السابقة أيضا وهذا ما نشعر به اليوم. اللاعبون لا يطيقون الانتظار للعب غدا، هذا هو الشعور السائد".

ويأمل أرسنال، الذي لم يهزم منذ أكثر من شهرين في كل المسابقات، في تكرار فوزه 2-صفر على باريس سان جيرمان في مرحلة الدوري في أكتوبر الماضي.

وقال أرتيتا "أحببت شخصية الفريق في تلك المواجهة وكيف خرجنا إلى الملعب ولغة جسدنا وشراستنا".

وتابع "لعبنا بثقة كبيرة وإصرار. عندما تواجه منافسا كبيرا يجب أن تكون على الفور في مستوى التحدي".