شومر: مضت 100 يوم من الجحيم مع ترامب.. والأسوأ لم يأت بعد

MENAFN - Al-Bayan) ">قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إن أول مئة يوم من حكم الريئيس دونالد ترامب كانت "أسوأ بداية لأي رئيس في العصر الحديث."

وحذر من أن الأسوأ لم يأتِ بعد، متعهداً بأن الديمقراطيين سيواصلون المقاومة.

وأضاف شومر لدى عودة أعضاء مجلس الشيوخ من عطلة الربيع يوم الإثنين: "لقد كانت مئة يوم من الجحيم بالنسبة للعائلات الأمريكية، وللاقتصاد، ولديمقراطيتنا."