شومر: مضت 100 يوم من الجحيم مع ترامب.. والأسوأ لم يأت بعد

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
شومر: مضت 100 يوم من الجحيم مع ترامب.. والأسوأ لم يأت بعد
(MENAFN- Al-Bayan) ">قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إن أول مئة يوم من حكم الريئيس دونالد ترامب كانت "أسوأ بداية لأي رئيس في العصر الحديث."
وحذر من أن الأسوأ لم يأتِ بعد، متعهداً بأن الديمقراطيين سيواصلون المقاومة.
وأضاف شومر لدى عودة أعضاء مجلس الشيوخ من عطلة الربيع يوم الإثنين: "لقد كانت مئة يوم من الجحيم بالنسبة للعائلات الأمريكية، وللاقتصاد، ولديمقراطيتنا."
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية