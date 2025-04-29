3 جرحى في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قوات البيشمركة الكردية شمال العراق

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3 جرحى في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قوات البيشمركة الكردية شمال العراق
(MENAFN- Al-Bayan) ">أسفر هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة استهدف قوات البيشمركة الكردية بشمال العراق عن إصابة 3 عسكريين بجراح.
وقال مصدر طبي عراقي إن طائرة مسيّرة مفخخة مجهولة انفجرت اليوم في نقطة عسكرية تابعة لقوات البيشمركة في قرية بلافة بقضاء العمادية بمحافظة دهوك أقصى شمال العراق ما أدى إلى إصابة ثلاثة من عناصر البيشمركة.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
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