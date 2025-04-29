3 جرحى في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قوات البيشمركة الكردية شمال العراق

MENAFN - Al-Bayan) ">أسفر هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة استهدف قوات البيشمركة الكردية بشمال العراق عن إصابة 3 عسكريين بجراح.

وقال مصدر طبي عراقي إن طائرة مسيّرة مفخخة مجهولة انفجرت اليوم في نقطة عسكرية تابعة لقوات البيشمركة في قرية بلافة بقضاء العمادية بمحافظة دهوك أقصى شمال العراق ما أدى إلى إصابة ثلاثة من عناصر البيشمركة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.