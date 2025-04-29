رئيس الوزراء الإسباني: لا نستبعد أيّ فرضية بشأن أسباب انقطاع التيار الكهربائي

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن حكومته "لا تستبعد" أيّ فرضية بشأن أسباب انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق الذي أغرق شبه الجزيرة الأيبيرية في حالة من الفوضى الإثنين.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي هو الثاني خلال يوم واحد وعقده بعد 11 ساعة من بدء الحادث الذي لم يتم تحديد أسبابه بعد إنّه "يجري تحليل كل الأسباب المحتملة، وأنا أصرّ على ذلك، من دون استبعاد أيّ فرضية أو أيّ احتمال".