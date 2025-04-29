رئيس الوزراء الإسباني: لا نستبعد أيّ فرضية بشأن أسباب انقطاع التيار الكهربائي

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رئيس الوزراء الإسباني: لا نستبعد أيّ فرضية بشأن أسباب انقطاع التيار الكهربائي
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن حكومته "لا تستبعد" أيّ فرضية بشأن أسباب انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق الذي أغرق شبه الجزيرة الأيبيرية في حالة من الفوضى الإثنين.
وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي هو الثاني خلال يوم واحد وعقده بعد 11 ساعة من بدء الحادث الذي لم يتم تحديد أسبابه بعد إنّه "يجري تحليل كل الأسباب المحتملة، وأنا أصرّ على ذلك، من دون استبعاد أيّ فرضية أو أيّ احتمال".
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