جمعية تيميدوا المالية: القمة الثقافية أبوظبي 2025 منصة عالمية للاحتفاء بالهوية الإنسانية

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد السيد محمد المولود، الرئيس التنفيذي لجمعية تيميدوا " timidwa " في جمهورية مالي، أن العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات ومالي تمتد جذورها منذ زيارة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى مدينة تمبكتو التاريخية في مالي عام 1985، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة التاريخية أرست دعائم متينة للتواصل والصداقة بين البلدين، ولا تزال حاضرة بوضوح في وجدان الشعب المالي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في القمة الثقافية أبوظبي 2025، حيث وصف القمة بأنها منصة عالمية رفيعة لتعزيز التبادل الثقافي والاحتفاء بالهوية الإنسانية المشتركة.

وأعرب المولود عن إعجابه العميق بالرؤية المتقدمة لقيادة دولة الإمارات، مؤكدًا أن وضوح هذه الرؤية أسهم في تحويل الدولة إلى نموذج عالمي في تعزيز التنوع الثقافي والإنساني معبرًا عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي الذي وصفه بأنه الأبرز عالميًا بين جميع الفعاليات التي شارك بها.

كما أعرب عن تقديره الكبير للمبادرات الإماراتية الرامية إلى دعم التنوع الثقافي وحماية التراث الإنساني، متطلعًا إلى استمرار هذه الجهود لتعزيز قيم التعاون والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتطرق المولود إلى نشاط جمعية "تيميدوا" وهي منظمة غير حكومية تُعنى بحفظ تراث وثقافة الطوارق، موضحًا أنها تمثل مركزًا رئيسيًا لصون الهوية الثقافية وتعزيز التعبير الإبداعي، إذ تجمع تحت مظلتها أكثر من 150 فنانًا وحرفيًا متخصصين في مجالات صياغة الفضة، وصناعة الأخشاب والجلود.