جمعية تيميدوا المالية: القمة الثقافية أبوظبي 2025 منصة عالمية للاحتفاء بالهوية الإنسانية

جمعية تيميدوا المالية: القمة الثقافية أبوظبي 2025 منصة عالمية للاحتفاء بالهوية الإنسانية
جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في القمة الثقافية أبوظبي 2025، حيث وصف القمة بأنها منصة عالمية رفيعة لتعزيز التبادل الثقافي والاحتفاء بالهوية الإنسانية المشتركة.
وأعرب المولود عن إعجابه العميق بالرؤية المتقدمة لقيادة دولة الإمارات، مؤكدًا أن وضوح هذه الرؤية أسهم في تحويل الدولة إلى نموذج عالمي في تعزيز التنوع الثقافي والإنساني معبرًا عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي الذي وصفه بأنه الأبرز عالميًا بين جميع الفعاليات التي شارك بها.
كما أعرب عن تقديره الكبير للمبادرات الإماراتية الرامية إلى دعم التنوع الثقافي وحماية التراث الإنساني، متطلعًا إلى استمرار هذه الجهود لتعزيز قيم التعاون والسلام بين مختلف شعوب العالم.
وتطرق المولود إلى نشاط جمعية "تيميدوا" وهي منظمة غير حكومية تُعنى بحفظ تراث وثقافة الطوارق، موضحًا أنها تمثل مركزًا رئيسيًا لصون الهوية الثقافية وتعزيز التعبير الإبداعي، إذ تجمع تحت مظلتها أكثر من 150 فنانًا وحرفيًا متخصصين في مجالات صياغة الفضة، وصناعة الأخشاب والجلود.
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