قرقاش: تقرير مجلس الأمن النهائي يدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات

قرقاش: تقرير مجلس الأمن النهائي يدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات
وقال قرقاش، في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين ويدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات، في حملة تضليل ممنهجة تهدف للتنصل من المسؤولية".
وأضاف: "نجدد دعوتنا إلى وقف الحرب فورًا من دون شروط، والانخراط الجاد في محادثات السلام، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم قيام حكومة مدنية مستقلة تُحقق تطلعات الشعب السوداني".
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