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قرقاش: تقرير مجلس الأمن النهائي يدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات

قرقاش: تقرير مجلس الأمن النهائي يدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات

2025-04-29 12:04:18
(MENAFN- Al-Bayan) ">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التقرير النهائي الصادر عن مجلس الأمن بشأن السودان يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، ويدحض المزاعم الباطلة التي يروّجها الجيش السوداني ضد الإمارات، في إطار حملة تضليل ممنهجة تهدف إلى التنصل من المسؤولية.

وقال قرقاش، في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين ويدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات، في حملة تضليل ممنهجة تهدف للتنصل من المسؤولية".

وأضاف: "نجدد دعوتنا إلى وقف الحرب فورًا من دون شروط، والانخراط الجاد في محادثات السلام، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم قيام حكومة مدنية مستقلة تُحقق تطلعات الشعب السوداني".

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