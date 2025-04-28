التربية تطلق حملة وطنية لترشيد الكهرباء والماء
عبدالعزيز الفضلي
أطلقت وزارة التربية حملة وطنية شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في المؤسسات التعليمية والمباني التابعة لوزارة التربية في كل المناطق التعليمية، تحت شعار «رصد»، وذلك انسجاما مع رؤية الكويت في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في مختلف القطاعات، وانطلاقا من حرص وزارة التربية على الحفاظ على مقدرات الدولة الحيوية، وبتوجيهات مباشرة من وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي.
وقد أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي في هذا الصدد تعميما وزاريا شدد من خلاله على كل القطاعات والإدارات في وزارة التربية التعاون مع الفرق الميدانية (مدققي الطاقة) لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وتنفيذ الإرشادات التي تسهم في رفع كفاءة الطاقة الكهربائية والمياه، وتحقيق ترشيد الاستهلاك لتلبية المتطلبات التشغيلية، وتدعيم الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمياه، بما ينعكس إيجابا على استدامة موارد الدولة والحفاظ على مقدراتها.
وأوضحت وزارة التربية في بيان لها أن هذه الحملة تمثل ترجمة فعلية لالتزامها بمسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، وحرصها الدائم على تأمين بيئة تعليمية آمنة ومستدامة تضمن استمرارية العملية التربوية بأعلى كفاءة دون هدر في موارد الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع الأحمال الكهربائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والتي تتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية للحفاظ على مقدرات الوطن.
وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة من خلال رصد ومتابعة أي هدر لمصادر المياه المختلفة، بالإضافة إلى رصد الأعطال الكهربائية للحد من مصادر استنزاف الطاقة، لا سيما تلك التي تحدث في الأوقات غير التشغيلية، والعمل على معالجتها بشكل فوري من قبل فرق هندسية متخصصة، وفق إجراءات فنية دقيقة وخطط إدارية مدروسة، مبينة أن الحملة الوطنية «رصد» تشمل ترشيد الكهرباء واستهلاك الطاقة ووقف هدر مصادر المياه في مبنى ديوان عام الوزارة ومباني المناطق التعليمية والإدارات المركزية والمدارس المنتشرة في كافة محافظات دولة الكويت.
كما أشارت وزارة التربية إلى تشكيل فرق هندسية ميدانية تحت إشراف قطاع المنشآت التربوية في كل منطقة تعليمية، تضم كوادر فنية مؤهلة، لتكون مسؤولة عن متابعة البلاغات وتنفيذ أعمال الصيانة والرقابة المستمرة، كما تم تخصيص الأرقام التالية (22304424-22304425) عبر تطبيق «واتساب» لتلقي بلاغات الإدارات المدرسية والميدان التربوي والمجتمع، بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة أي خلل في الوقت المناسب.
وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال هذه الحملة إلى تعزيز الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية الترشيد، وترسيخ ثقافة الحفاظ على موارد الوطن في نفوس المتعلمين والعاملين بوزارة التربية، وغرس السلوكيات الإيجابية، مشددة على دور المعلم المحوري في غرس الوعي بين المتعلمين، من خلال توجيههم وتعليمهم على قيم الترشيد وأهمية الحفاظ على الموارد، ما يعزز سلوكياتهم الإيجابية ويشكل أساسا لبناء جيل واع ومسؤول على مقدرات الوطن.
ودعت وزارة التربية جميع منتسبيها إلى المساهمة الفعالة في دعم هذه الحملة الوطنية من خلال التعاون المشترك بالمتابعة اليومية لمصادر المياه وإغلاقها، والاستخدام الأمثل للكهرباء، لافتة إلى أهمية دورهم الكبير في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء عبر ممارسات بسيطة وفعالة في حياتهم اليومية.
وفيما يلي الإرشادات التي وردت في تعميم وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي لرفع كفاءة الطاقة الكهربائية والمياه، وتحقيق ترشيد الاستهلاك في القطاعات والإدارات والمدارس:
1 - ضبط درجة حرارة أنظمة التكييف عند 24 درجة سيليزية في الأماكن المشغولة، وعند 27 درجة سيليزية في الأماكن غير المشغولة في حال تعذر إطفاء أنظمة التكييف بها، وهذا لا ينطبق على بعض المواقع الخاصة التي تتطلب أعمالها تبريدا مستمرا (مختبرات - سيرفرات - قواعد البيانات).
2 - استخدام منظمات الحرارة الذكية لعمل أنماط استهلاك ترشيدية وخلق بيئة عمل أكثر راحة.
3 - الحرص على صيانة أجهزة التكييف وتنظيف فلاترها بشكل دوري للحفاظ على موثوقيتها وتحسين أدائها وكفاءتها.
4 - التحول الكامل لمنظومة الإضاءة الموفرة للطاقة مع إطفائها في الأماكن غير المستخدمة وغير المشغولة كالأوقات بعد انتهاء الدوام الرسمي.
5 - الحرص على إطفاء السخانات المركزية عند عدم الحاجة إليها.
6 - عدم تشغيل الأجهزة والمعدات ذات الأحمال المرتفعة مثل (المضخات الصناعية، الأفران، المعدات الإنتاجية) والعمل على جدولتها للعمل خارج فترات الذروة من الساعة 11 صباحا لغاية 5 مساء.
7 - إغلاق مراوح دورات المياه غير المستخدمة وغير المشغولة كالأوقات بعد انتهاء الدوام الرسمي.
8 - إصلاح تسريب المياه في دورات المياه، والقيام بجولات دورية للكشف عن أي تسريبات في شبكات المياه ومعالجتها بشكل فوري لتقليل الفاقد.
9 - إحكام إغلاق الأبواب لمنع تسرب الهواء البارد للخارج.
10 - تركيب ستائر ومظلات لحجب أشعة الشمس المباشرة.
11 - استخدام مجسات الاستشعار الضوئية في الأماكن قليلة الاستخدام.
12 - التأكد من إيقاف التشغيل الكامل للأجهزة المكتبية (أجهزة الكمبيوتر، الطابعات، وغيرها) بعد انتهاء أوقات العمل.
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