التربية تطلق حملة وطنية لترشيد الكهرباء والماء

عبدالعزيز الفضلي

أطلقت وزارة التربية حملة وطنية شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في المؤسسات التعليمية والمباني التابعة لوزارة التربية في كل المناطق التعليمية، تحت شعار «رصد»، وذلك انسجاما مع رؤية الكويت في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في مختلف القطاعات، وانطلاقا من حرص وزارة التربية على الحفاظ على مقدرات الدولة الحيوية، وبتوجيهات مباشرة من وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي.

وقد أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي في هذا الصدد تعميما وزاريا شدد من خلاله على كل القطاعات والإدارات في وزارة التربية التعاون مع الفرق الميدانية (مدققي الطاقة) لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وتنفيذ الإرشادات التي تسهم في رفع كفاءة الطاقة الكهربائية والمياه، وتحقيق ترشيد الاستهلاك لتلبية المتطلبات التشغيلية، وتدعيم الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمياه، بما ينعكس إيجابا على استدامة موارد الدولة والحفاظ على مقدراتها.

وأوضحت وزارة التربية في بيان لها أن هذه الحملة تمثل ترجمة فعلية لالتزامها بمسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، وحرصها الدائم على تأمين بيئة تعليمية آمنة ومستدامة تضمن استمرارية العملية التربوية بأعلى كفاءة دون هدر في موارد الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع الأحمال الكهربائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والتي تتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية للحفاظ على مقدرات الوطن.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة من خلال رصد ومتابعة أي هدر لمصادر المياه المختلفة، بالإضافة إلى رصد الأعطال الكهربائية للحد من مصادر استنزاف الطاقة، لا سيما تلك التي تحدث في الأوقات غير التشغيلية، والعمل على معالجتها بشكل فوري من قبل فرق هندسية متخصصة، وفق إجراءات فنية دقيقة وخطط إدارية مدروسة، مبينة أن الحملة الوطنية «رصد» تشمل ترشيد الكهرباء واستهلاك الطاقة ووقف هدر مصادر المياه في مبنى ديوان عام الوزارة ومباني المناطق التعليمية والإدارات المركزية والمدارس المنتشرة في كافة محافظات دولة الكويت.

كما أشارت وزارة التربية إلى تشكيل فرق هندسية ميدانية تحت إشراف قطاع المنشآت التربوية في كل منطقة تعليمية، تضم كوادر فنية مؤهلة، لتكون مسؤولة عن متابعة البلاغات وتنفيذ أعمال الصيانة والرقابة المستمرة، كما تم تخصيص الأرقام التالية (22304424-22304425) عبر تطبيق «واتساب» لتلقي بلاغات الإدارات المدرسية والميدان التربوي والمجتمع، بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة أي خلل في الوقت المناسب.

وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال هذه الحملة إلى تعزيز الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية الترشيد، وترسيخ ثقافة الحفاظ على موارد الوطن في نفوس المتعلمين والعاملين بوزارة التربية، وغرس السلوكيات الإيجابية، مشددة على دور المعلم المحوري في غرس الوعي بين المتعلمين، من خلال توجيههم وتعليمهم على قيم الترشيد وأهمية الحفاظ على الموارد، ما يعزز سلوكياتهم الإيجابية ويشكل أساسا لبناء جيل واع ومسؤول على مقدرات الوطن.

ودعت وزارة التربية جميع منتسبيها إلى المساهمة الفعالة في دعم هذه الحملة الوطنية من خلال التعاون المشترك بالمتابعة اليومية لمصادر المياه وإغلاقها، والاستخدام الأمثل للكهرباء، لافتة إلى أهمية دورهم الكبير في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء عبر ممارسات بسيطة وفعالة في حياتهم اليومية.

وفيما يلي الإرشادات التي وردت في تعميم وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي لرفع كفاءة الطاقة الكهربائية والمياه، وتحقيق ترشيد الاستهلاك في القطاعات والإدارات والمدارس:

1 - ضبط درجة حرارة أنظمة التكييف عند 24 درجة سيليزية في الأماكن المشغولة، وعند 27 درجة سيليزية في الأماكن غير المشغولة في حال تعذر إطفاء أنظمة التكييف بها، وهذا لا ينطبق على بعض المواقع الخاصة التي تتطلب أعمالها تبريدا مستمرا (مختبرات - سيرفرات - قواعد البيانات).

2 - استخدام منظمات الحرارة الذكية لعمل أنماط استهلاك ترشيدية وخلق بيئة عمل أكثر راحة.

3 - الحرص على صيانة أجهزة التكييف وتنظيف فلاترها بشكل دوري للحفاظ على موثوقيتها وتحسين أدائها وكفاءتها.

4 - التحول الكامل لمنظومة الإضاءة الموفرة للطاقة مع إطفائها في الأماكن غير المستخدمة وغير المشغولة كالأوقات بعد انتهاء الدوام الرسمي.

5 - الحرص على إطفاء السخانات المركزية عند عدم الحاجة إليها.

6 - عدم تشغيل الأجهزة والمعدات ذات الأحمال المرتفعة مثل (المضخات الصناعية، الأفران، المعدات الإنتاجية) والعمل على جدولتها للعمل خارج فترات الذروة من الساعة 11 صباحا لغاية 5 مساء.

7 - إغلاق مراوح دورات المياه غير المستخدمة وغير المشغولة كالأوقات بعد انتهاء الدوام الرسمي.

8 - إصلاح تسريب المياه في دورات المياه، والقيام بجولات دورية للكشف عن أي تسريبات في شبكات المياه ومعالجتها بشكل فوري لتقليل الفاقد.

9 - إحكام إغلاق الأبواب لمنع تسرب الهواء البارد للخارج.

10 - تركيب ستائر ومظلات لحجب أشعة الشمس المباشرة.

11 - استخدام مجسات الاستشعار الضوئية في الأماكن قليلة الاستخدام.

12 - التأكد من إيقاف التشغيل الكامل للأجهزة المكتبية (أجهزة الكمبيوتر، الطابعات، وغيرها) بعد انتهاء أوقات العمل.

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