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المفوض السامي لشؤون اللاجئين ينتقد فشل مجلس الأمن في صون السلام

المفوض السامي لشؤون اللاجئين ينتقد فشل مجلس الأمن في صون السلام

2025-04-28 11:17:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 4 (كونا) -- انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم الاثنين مجلس الأمن الدولي لفشله في ولايته المتمثلة في الحفاظ على السلام والأمن مشيرا إلى أن العنف أصبح "العملة السائدة في عصرنا" وبات المجتمع الدولي يستهين بالقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك في إحاطة قدمها غراندي أمام مجلس الأمن ذكر فيها أنه من المرجح أن تكون الأخيرة بالنسبة له بوصفه مفوضا لشؤون اللاجئين.
وقال غراندي "أخاطبكم اليوم مرة أخرى باسم 123 مليون شخص نزحوا قسرا ولقد سعوا إلى الأمان ... لكنهم سيظلون يأملون في عودة آمنة وهم لن يستسلموا ولن يريدوا منا أن نستسلم".
وسلط الضوء على مأساة السودان إذ نزح ثلث السكان وسط العنف والمرض والمجاعة والفظائع الجنسية منبها إلى أن المدنيين غالبا ما يكونون أهدافا مباشرة بينما تعرقل البيروقراطية والسياسة الجهود الإنسانية.
واستشهد بزيارته الأخيرة إلى تشاد حيث التقى بلاجئين سودانيين فارين من دارفور وعبروا عن ارتياحهم للهروب من الخوف رغم المصاعب الهائلة.
وحذر غراندي المجلس من استمرار الحرب الذي يؤدي إلى مزيد من تفكك السودان وظهور ميليشيات محلية وانتهاكات متصاعدة مما يعقد جهود السلام موضحا أن الحرب قد تؤدي إلى تحركات كبيرة للنازحين نحو أوروبا مشيرا إلى وجود أكثر من 200 ألف سوداني بالفعل في ليبيا.
وفيما يخص سوريا لفت إلى أن أعداد النازحين السوريين - منذ ديسمبر الماضي - بدأت بالانخفاض مع عودة المزيد منهم من الأردن ولبنان وتركيا مبينا أن أكثر من مليون شخص قد عاد بالفعل إلى سوريا.
وشدد على أن استقرار العائدين يعتمد على اتخاذ إجراءات فورية مثل تخفيف العقوبات ودعم التعافي المبكر وتشجيع الاستثمار الخاص وضمان توفير الأمن والمياه والكهرباء والتعليم والفرص الاقتصادية.
وحذر من أن المساعدات الإنسانية تتناقص بشكل حاد ويجب الحفاظ عليها وتوسيعها لدعم تعافي سوريا معتبرا رفع العلم السوري الجديد في الأمم المتحدة "رمزا قويا" لنقطة تحول تشهدها البلاد.
ودعا الدول الأعضاء إلى وضع الشعب السوري فوق الانقسامات السياسية "البالية".
وبشأن غزة أكد غراندي أن المفوضية السامية لا تشارك مباشرة في استجابة الأمم المتحدة في غزة لكن وضع المدنيين هناك "يصل إلى مستويات جديدة من اليأس يوما بعد يوم". (النهاية)

ع س ت / م ع ح ع


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