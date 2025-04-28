المفوض السامي لشؤون اللاجئين ينتقد فشل مجلس الأمن في صون السلام

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المفوض السامي لشؤون اللاجئين ينتقد فشل مجلس الأمن في صون السلام
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 4 (كونا) -- انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم الاثنين مجلس الأمن الدولي لفشله في ولايته المتمثلة في الحفاظ على السلام والأمن مشيرا إلى أن العنف أصبح "العملة السائدة في عصرنا" وبات المجتمع الدولي يستهين بالقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك في إحاطة قدمها غراندي أمام مجلس الأمن ذكر فيها أنه من المرجح أن تكون الأخيرة بالنسبة له بوصفه مفوضا لشؤون اللاجئين.
وقال غراندي "أخاطبكم اليوم مرة أخرى باسم 123 مليون شخص نزحوا قسرا ولقد سعوا إلى الأمان ... لكنهم سيظلون يأملون في عودة آمنة وهم لن يستسلموا ولن يريدوا منا أن نستسلم".
وسلط الضوء على مأساة السودان إذ نزح ثلث السكان وسط العنف والمرض والمجاعة والفظائع الجنسية منبها إلى أن المدنيين غالبا ما يكونون أهدافا مباشرة بينما تعرقل البيروقراطية والسياسة الجهود الإنسانية.
واستشهد بزيارته الأخيرة إلى تشاد حيث التقى بلاجئين سودانيين فارين من دارفور وعبروا عن ارتياحهم للهروب من الخوف رغم المصاعب الهائلة.
وحذر غراندي المجلس من استمرار الحرب الذي يؤدي إلى مزيد من تفكك السودان وظهور ميليشيات محلية وانتهاكات متصاعدة مما يعقد جهود السلام موضحا أن الحرب قد تؤدي إلى تحركات كبيرة للنازحين نحو أوروبا مشيرا إلى وجود أكثر من 200 ألف سوداني بالفعل في ليبيا.
وفيما يخص سوريا لفت إلى أن أعداد النازحين السوريين - منذ ديسمبر الماضي - بدأت بالانخفاض مع عودة المزيد منهم من الأردن ولبنان وتركيا مبينا أن أكثر من مليون شخص قد عاد بالفعل إلى سوريا.
وشدد على أن استقرار العائدين يعتمد على اتخاذ إجراءات فورية مثل تخفيف العقوبات ودعم التعافي المبكر وتشجيع الاستثمار الخاص وضمان توفير الأمن والمياه والكهرباء والتعليم والفرص الاقتصادية.
وحذر من أن المساعدات الإنسانية تتناقص بشكل حاد ويجب الحفاظ عليها وتوسيعها لدعم تعافي سوريا معتبرا رفع العلم السوري الجديد في الأمم المتحدة "رمزا قويا" لنقطة تحول تشهدها البلاد.
ودعا الدول الأعضاء إلى وضع الشعب السوري فوق الانقسامات السياسية "البالية".
وبشأن غزة أكد غراندي أن المفوضية السامية لا تشارك مباشرة في استجابة الأمم المتحدة في غزة لكن وضع المدنيين هناك "يصل إلى مستويات جديدة من اليأس يوما بعد يوم". (النهاية)
ع س ت / م ع ح ع
جاء ذلك في إحاطة قدمها غراندي أمام مجلس الأمن ذكر فيها أنه من المرجح أن تكون الأخيرة بالنسبة له بوصفه مفوضا لشؤون اللاجئين.
وقال غراندي "أخاطبكم اليوم مرة أخرى باسم 123 مليون شخص نزحوا قسرا ولقد سعوا إلى الأمان ... لكنهم سيظلون يأملون في عودة آمنة وهم لن يستسلموا ولن يريدوا منا أن نستسلم".
وسلط الضوء على مأساة السودان إذ نزح ثلث السكان وسط العنف والمرض والمجاعة والفظائع الجنسية منبها إلى أن المدنيين غالبا ما يكونون أهدافا مباشرة بينما تعرقل البيروقراطية والسياسة الجهود الإنسانية.
واستشهد بزيارته الأخيرة إلى تشاد حيث التقى بلاجئين سودانيين فارين من دارفور وعبروا عن ارتياحهم للهروب من الخوف رغم المصاعب الهائلة.
وحذر غراندي المجلس من استمرار الحرب الذي يؤدي إلى مزيد من تفكك السودان وظهور ميليشيات محلية وانتهاكات متصاعدة مما يعقد جهود السلام موضحا أن الحرب قد تؤدي إلى تحركات كبيرة للنازحين نحو أوروبا مشيرا إلى وجود أكثر من 200 ألف سوداني بالفعل في ليبيا.
وفيما يخص سوريا لفت إلى أن أعداد النازحين السوريين - منذ ديسمبر الماضي - بدأت بالانخفاض مع عودة المزيد منهم من الأردن ولبنان وتركيا مبينا أن أكثر من مليون شخص قد عاد بالفعل إلى سوريا.
وشدد على أن استقرار العائدين يعتمد على اتخاذ إجراءات فورية مثل تخفيف العقوبات ودعم التعافي المبكر وتشجيع الاستثمار الخاص وضمان توفير الأمن والمياه والكهرباء والتعليم والفرص الاقتصادية.
وحذر من أن المساعدات الإنسانية تتناقص بشكل حاد ويجب الحفاظ عليها وتوسيعها لدعم تعافي سوريا معتبرا رفع العلم السوري الجديد في الأمم المتحدة "رمزا قويا" لنقطة تحول تشهدها البلاد.
ودعا الدول الأعضاء إلى وضع الشعب السوري فوق الانقسامات السياسية "البالية".
وبشأن غزة أكد غراندي أن المفوضية السامية لا تشارك مباشرة في استجابة الأمم المتحدة في غزة لكن وضع المدنيين هناك "يصل إلى مستويات جديدة من اليأس يوما بعد يوم". (النهاية)
ع س ت / م ع ح ع
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