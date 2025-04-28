ترامب يبعث برسالة استفزاز للكنديين تزامنا مع انتخاباتهم: لم يعد بإمكاننا دعم كندا إلا إذا كانت الولاية ال51

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ترامب يبعث برسالة استفزاز للكنديين تزامنا مع انتخاباتهم: لم يعد بإمكاننا دعم كندا إلا إذا كانت الولاية ال51
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 – 4 (كونا) -– لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين مجددا برغبته في ضم كندا لتصبح الولاية ال51 لبلاده في رسالة استفزاز تتزامن مع انطلاق الانتخابات التشريعية الكندية.
وكتب ترامب على منصته (تروث سوشيال) في رسالة إلى الكنديين "انتخبوا الرجل الذي يملك القوة والحكمة لخفض ضرائبكم إلى النصف وزيادة قوتكم العسكرية دون مقابل إلى أعلى مستوى في العالم".
وقال "إذا أصبحت كندا الولاية رقم 51 للولايات المتحدة الأمريكية فلا مزيد من الحدود المرسومة بشكل مصطنع. انظروا كم ستكون هذه الكتلة الأرضية رائعة. حرية الوصول بلا حدود . لا ضرائب او رسوم".
وأضاف أن "كل شيء سيكون إيجابي بلا سلبيات . لم يعد بإمكان أمريكا دعم كندا بمئات المليارات من الدولارات سنويا التي كنا ننفقها في الماضي. لا معنى لهذا إلا إذا كانت كندا ولاية".
وتوجه الناخبون الكنديون اليوم الاثنين إلى صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد للتصويت في الانتخابات التشريعية العامة التي سيتمخض عنها انتخابات أعضاء البرلمان الـ55 في تاريخ البلاد وسيتولى الحزب الفائز فيها رئاسة الوزراء.
ويرى الكثيرون الانتخابات على انها بمثابة استفتاء على كيفية تعامل كندا مع الرئيس ترامب الذي بدأ ولايته الثانية منذ 100 يوم من حكم البيت الابيض ولم يخف رغبته منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية بضم كندا لتصبح الولاية ال51.
وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ابرز المرشحين لقيادة كندا في الفترة المقبلة قد تعهد ب"إعادة تشكيل" الاقتصاد الكندي وعمل على إقناع الناخبين بأن مسيرته المهنية تجعل منه المرشح المثالي لمواجهة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس ترامب على قطاعات رئيسية في بلاده مثل السيارات والصلب. (النهاية)
ا م م / م م ج
وكتب ترامب على منصته (تروث سوشيال) في رسالة إلى الكنديين "انتخبوا الرجل الذي يملك القوة والحكمة لخفض ضرائبكم إلى النصف وزيادة قوتكم العسكرية دون مقابل إلى أعلى مستوى في العالم".
وقال "إذا أصبحت كندا الولاية رقم 51 للولايات المتحدة الأمريكية فلا مزيد من الحدود المرسومة بشكل مصطنع. انظروا كم ستكون هذه الكتلة الأرضية رائعة. حرية الوصول بلا حدود . لا ضرائب او رسوم".
وأضاف أن "كل شيء سيكون إيجابي بلا سلبيات . لم يعد بإمكان أمريكا دعم كندا بمئات المليارات من الدولارات سنويا التي كنا ننفقها في الماضي. لا معنى لهذا إلا إذا كانت كندا ولاية".
وتوجه الناخبون الكنديون اليوم الاثنين إلى صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد للتصويت في الانتخابات التشريعية العامة التي سيتمخض عنها انتخابات أعضاء البرلمان الـ55 في تاريخ البلاد وسيتولى الحزب الفائز فيها رئاسة الوزراء.
ويرى الكثيرون الانتخابات على انها بمثابة استفتاء على كيفية تعامل كندا مع الرئيس ترامب الذي بدأ ولايته الثانية منذ 100 يوم من حكم البيت الابيض ولم يخف رغبته منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية بضم كندا لتصبح الولاية ال51.
وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ابرز المرشحين لقيادة كندا في الفترة المقبلة قد تعهد ب"إعادة تشكيل" الاقتصاد الكندي وعمل على إقناع الناخبين بأن مسيرته المهنية تجعل منه المرشح المثالي لمواجهة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس ترامب على قطاعات رئيسية في بلاده مثل السيارات والصلب. (النهاية)
ا م م / م م ج
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