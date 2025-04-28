  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ترامب يبعث برسالة استفزاز للكنديين تزامنا مع انتخاباتهم: لم يعد بإمكاننا دعم كندا إلا إذا كانت الولاية ال51

ترامب يبعث برسالة استفزاز للكنديين تزامنا مع انتخاباتهم: لم يعد بإمكاننا دعم كندا إلا إذا كانت الولاية ال51

2025-04-28 11:17:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 – 4 (كونا) -– لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين مجددا برغبته في ضم كندا لتصبح الولاية ال51 لبلاده في رسالة استفزاز تتزامن مع انطلاق الانتخابات التشريعية الكندية.
وكتب ترامب على منصته (تروث سوشيال) في رسالة إلى الكنديين "انتخبوا الرجل الذي يملك القوة والحكمة لخفض ضرائبكم إلى النصف وزيادة قوتكم العسكرية دون مقابل إلى أعلى مستوى في العالم".
وقال "إذا أصبحت كندا الولاية رقم 51 للولايات المتحدة الأمريكية فلا مزيد من الحدود المرسومة بشكل مصطنع. انظروا كم ستكون هذه الكتلة الأرضية رائعة. حرية الوصول بلا حدود . لا ضرائب او رسوم".
وأضاف أن "كل شيء سيكون إيجابي بلا سلبيات . لم يعد بإمكان أمريكا دعم كندا بمئات المليارات من الدولارات سنويا التي كنا ننفقها في الماضي. لا معنى لهذا إلا إذا كانت كندا ولاية".
وتوجه الناخبون الكنديون اليوم الاثنين إلى صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد للتصويت في الانتخابات التشريعية العامة التي سيتمخض عنها انتخابات أعضاء البرلمان الـ55 في تاريخ البلاد وسيتولى الحزب الفائز فيها رئاسة الوزراء.
ويرى الكثيرون الانتخابات على انها بمثابة استفتاء على كيفية تعامل كندا مع الرئيس ترامب الذي بدأ ولايته الثانية منذ 100 يوم من حكم البيت الابيض ولم يخف رغبته منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية بضم كندا لتصبح الولاية ال51.
وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ابرز المرشحين لقيادة كندا في الفترة المقبلة قد تعهد ب"إعادة تشكيل" الاقتصاد الكندي وعمل على إقناع الناخبين بأن مسيرته المهنية تجعل منه المرشح المثالي لمواجهة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس ترامب على قطاعات رئيسية في بلاده مثل السيارات والصلب. (النهاية)

ا م م / م م ج


MENAFN28042025000071011013ID1109483904

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث