  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الداخلية التركي: تركيا لم تعد مركزا للهجرة غير الشرعية ولا ممرا للعبور

وزير الداخلية التركي: تركيا لم تعد مركزا للهجرة غير الشرعية ولا ممرا للعبور

2025-04-28 11:17:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 28 - 4 (كونا) -- قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إن بلاده لم تعد هدفا للهجرة غير الشرعية ولا ممرا للهجرة العابرة بفضل التنسيق مع جميع المؤسسات المعنية والاستراتيجيات المتبعة.
وأكد يرلي كايا في كلمة ألقاها خلال برنامج "نموذج إدارة الهجرة في تركيا ضمن قرن تركيا" الذي نظمته رئاسة إدارة الهجرة بوزارة الداخلية في مركز أتاتورك الثقافي باسطنبول أن "الاحتفال لا يقتصر على الذكرى السنوية لتأسيس إدارة الهجرة فحسب بل أيضا على ترسيخ قيم الضمير والرحمة ووضع كرامة الإنسان في مركز السياسات".
وأشار إلى أن تأسيس رئاسة إدارة الهجرة قبل 12 عاما برؤية من الرئيس رجب طيب أردوغان شكل نقطة تحول في إدارة ملف الهجرة في تركيا قائلا "أصبحت تركيا دولة تدير الهجرة بمفهوم مؤسساتي وقد أطلقت رئاسة الإدارة تطبيقات نموذجية على مستوى العالم في مجالات إدارة الهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنظمي تهريب المهاجرين والإدارة المتكاملة للحدود والحماية الدولية والمؤقتة والعودة الطوعية".
وأضاف أن تركيا عبر تاريخها كانت دائما "ملاذا آمنا ومأوى للذين اقتلعوا من أوطانهم وانتزعوا من منازلهم وفقدوا الأمل" مشددا على أنها تواصل أداء هذا الدور".
واوضح ان بلاده "تركز على قضية الهجرة ليس باعتبارها مسألة أمنية فقط بل ايضا كظاهرة إنسانية واجتماعية ودولية متعددة الأبعاد" قائلا "نخطو خطواتنا جميعها مسترشدين بالقانون والرحمة والضمير وقيم حضارتنا دون المساس بالنظام العام".
وشدد يرلي كايا على أن الهدف في مكافحة الهجرة غير الشرعية هو عدم السماح بتشكل عامل جذب للهجرة غير الشرعية نحو تركيا.
وختم وزير الداخلية التركي قوله بالتأكيد على أن جميع الابتكارات التي تحققت في إدارة الهجرة تجسد الرؤية التركية مشيرا الى ان بلاده باتت نموذجا عالميا في إدارة ملف الهجرة. (النهاية)

ط ا / ف ا س


MENAFN28042025000071011013ID1109483903

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث