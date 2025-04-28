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وزير الداخلية التركي: تركيا لم تعد مركزا للهجرة غير الشرعية ولا ممرا للعبور
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 28 - 4 (كونا) -- قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إن بلاده لم تعد هدفا للهجرة غير الشرعية ولا ممرا للهجرة العابرة بفضل التنسيق مع جميع المؤسسات المعنية والاستراتيجيات المتبعة.
وأكد يرلي كايا في كلمة ألقاها خلال برنامج "نموذج إدارة الهجرة في تركيا ضمن قرن تركيا" الذي نظمته رئاسة إدارة الهجرة بوزارة الداخلية في مركز أتاتورك الثقافي باسطنبول أن "الاحتفال لا يقتصر على الذكرى السنوية لتأسيس إدارة الهجرة فحسب بل أيضا على ترسيخ قيم الضمير والرحمة ووضع كرامة الإنسان في مركز السياسات".
وأشار إلى أن تأسيس رئاسة إدارة الهجرة قبل 12 عاما برؤية من الرئيس رجب طيب أردوغان شكل نقطة تحول في إدارة ملف الهجرة في تركيا قائلا "أصبحت تركيا دولة تدير الهجرة بمفهوم مؤسساتي وقد أطلقت رئاسة الإدارة تطبيقات نموذجية على مستوى العالم في مجالات إدارة الهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنظمي تهريب المهاجرين والإدارة المتكاملة للحدود والحماية الدولية والمؤقتة والعودة الطوعية".
وأضاف أن تركيا عبر تاريخها كانت دائما "ملاذا آمنا ومأوى للذين اقتلعوا من أوطانهم وانتزعوا من منازلهم وفقدوا الأمل" مشددا على أنها تواصل أداء هذا الدور".
واوضح ان بلاده "تركز على قضية الهجرة ليس باعتبارها مسألة أمنية فقط بل ايضا كظاهرة إنسانية واجتماعية ودولية متعددة الأبعاد" قائلا "نخطو خطواتنا جميعها مسترشدين بالقانون والرحمة والضمير وقيم حضارتنا دون المساس بالنظام العام".
وشدد يرلي كايا على أن الهدف في مكافحة الهجرة غير الشرعية هو عدم السماح بتشكل عامل جذب للهجرة غير الشرعية نحو تركيا.
وختم وزير الداخلية التركي قوله بالتأكيد على أن جميع الابتكارات التي تحققت في إدارة الهجرة تجسد الرؤية التركية مشيرا الى ان بلاده باتت نموذجا عالميا في إدارة ملف الهجرة. (النهاية)
ط ا / ف ا س
وأكد يرلي كايا في كلمة ألقاها خلال برنامج "نموذج إدارة الهجرة في تركيا ضمن قرن تركيا" الذي نظمته رئاسة إدارة الهجرة بوزارة الداخلية في مركز أتاتورك الثقافي باسطنبول أن "الاحتفال لا يقتصر على الذكرى السنوية لتأسيس إدارة الهجرة فحسب بل أيضا على ترسيخ قيم الضمير والرحمة ووضع كرامة الإنسان في مركز السياسات".
وأشار إلى أن تأسيس رئاسة إدارة الهجرة قبل 12 عاما برؤية من الرئيس رجب طيب أردوغان شكل نقطة تحول في إدارة ملف الهجرة في تركيا قائلا "أصبحت تركيا دولة تدير الهجرة بمفهوم مؤسساتي وقد أطلقت رئاسة الإدارة تطبيقات نموذجية على مستوى العالم في مجالات إدارة الهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنظمي تهريب المهاجرين والإدارة المتكاملة للحدود والحماية الدولية والمؤقتة والعودة الطوعية".
وأضاف أن تركيا عبر تاريخها كانت دائما "ملاذا آمنا ومأوى للذين اقتلعوا من أوطانهم وانتزعوا من منازلهم وفقدوا الأمل" مشددا على أنها تواصل أداء هذا الدور".
واوضح ان بلاده "تركز على قضية الهجرة ليس باعتبارها مسألة أمنية فقط بل ايضا كظاهرة إنسانية واجتماعية ودولية متعددة الأبعاد" قائلا "نخطو خطواتنا جميعها مسترشدين بالقانون والرحمة والضمير وقيم حضارتنا دون المساس بالنظام العام".
وشدد يرلي كايا على أن الهدف في مكافحة الهجرة غير الشرعية هو عدم السماح بتشكل عامل جذب للهجرة غير الشرعية نحو تركيا.
وختم وزير الداخلية التركي قوله بالتأكيد على أن جميع الابتكارات التي تحققت في إدارة الهجرة تجسد الرؤية التركية مشيرا الى ان بلاده باتت نموذجا عالميا في إدارة ملف الهجرة. (النهاية)
ط ا / ف ا س
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