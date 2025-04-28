البيت الأبيض يؤكد تحقيق الرئيس ترامب انجازات كبيرة في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية

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البيت الأبيض يؤكد تحقيق الرئيس ترامب انجازات كبيرة في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 4 (كونا) -- أكد البيت الأبيض اليوم الاثنين تحقيق الرئيس دونالد ترامب انجازات كبيرة في مجال تأمين الحدود وإنهاء "غزو المهاجرين غير الشرعيين" وذلك خلال 99 يوما منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين بمناسبة مرور 99 يوما الأولى من حكم ترامب "كانت النتائج مبهرة بكل المقاييس فبين تنصيب الرئيس ترامب والأول من أبريل الجاري لم يطلق سراح سوى تسعة مهاجرين غير شرعيين إلى الولايات المتحدة (من أصل مجموع المهاجرين الذين وصلوا الحدود) وهو انخفاض مذهل بنسبة 99ر99 في المئة مقارنة بأكثر من 184 ألف مهاجر غير شرعي في عهد بايدن خلال الفترة نفسها من العام الماضي".
وأضافت ليفيت أنه "في مارس 2024 وتحت قيادة جو بايدن اعتقلت دوريات الحدود (عناصر الهجرة) ما يقرب من 140 ألف مهاجر غير شرعي على الحدود الجنوبية الغربية وبعد عام واحد في مارس 2025 في عهد الرئيس (دونالد) ترامب اعتقلت دوريات الحدود ما يزيد قليلا على سبعة آلاف مهاجر غير شرعي على الحدود الجنوبية الغربية وهذا يمثل انخفاضا آخر بنسبة 95 في المئة عن العام السابق".
وتحدثت ليفيت عن "انخفاض عدد الأطفال المهاجرين غير الشرعيين غير المصحوبين بذويهم الواصلين إلى الحدود إلى مستوى قياسي كما انخفض إجمالي محاولات العبور غير الشرعي عبر الحدود الجنوبية الغربية الى مستوى قياسي في فبراير ثم انخفض إلى مستوى قياسي جديد آخر في مارس الماضي".
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بانتهاج سياسة صارمة في مجال الهجرة غير الشرعية واتخذ العديد من الإجراءات لإيقاف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم منذ تسلمه للحكم كما زاد عدد القوات على الحدود الجنوبية للمساهمة في عدم عبور المهاجرين. (النهاية)
ع س ج / س ع م
وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين بمناسبة مرور 99 يوما الأولى من حكم ترامب "كانت النتائج مبهرة بكل المقاييس فبين تنصيب الرئيس ترامب والأول من أبريل الجاري لم يطلق سراح سوى تسعة مهاجرين غير شرعيين إلى الولايات المتحدة (من أصل مجموع المهاجرين الذين وصلوا الحدود) وهو انخفاض مذهل بنسبة 99ر99 في المئة مقارنة بأكثر من 184 ألف مهاجر غير شرعي في عهد بايدن خلال الفترة نفسها من العام الماضي".
وأضافت ليفيت أنه "في مارس 2024 وتحت قيادة جو بايدن اعتقلت دوريات الحدود (عناصر الهجرة) ما يقرب من 140 ألف مهاجر غير شرعي على الحدود الجنوبية الغربية وبعد عام واحد في مارس 2025 في عهد الرئيس (دونالد) ترامب اعتقلت دوريات الحدود ما يزيد قليلا على سبعة آلاف مهاجر غير شرعي على الحدود الجنوبية الغربية وهذا يمثل انخفاضا آخر بنسبة 95 في المئة عن العام السابق".
وتحدثت ليفيت عن "انخفاض عدد الأطفال المهاجرين غير الشرعيين غير المصحوبين بذويهم الواصلين إلى الحدود إلى مستوى قياسي كما انخفض إجمالي محاولات العبور غير الشرعي عبر الحدود الجنوبية الغربية الى مستوى قياسي في فبراير ثم انخفض إلى مستوى قياسي جديد آخر في مارس الماضي".
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بانتهاج سياسة صارمة في مجال الهجرة غير الشرعية واتخذ العديد من الإجراءات لإيقاف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم منذ تسلمه للحكم كما زاد عدد القوات على الحدود الجنوبية للمساهمة في عدم عبور المهاجرين. (النهاية)
ع س ج / س ع م
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