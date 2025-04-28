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البيت الأبيض يؤكد تحقيق الرئيس ترامب انجازات كبيرة في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية

البيت الأبيض يؤكد تحقيق الرئيس ترامب انجازات كبيرة في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية

2025-04-28 11:17:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 4 (كونا) -- أكد البيت الأبيض اليوم الاثنين تحقيق الرئيس دونالد ترامب انجازات كبيرة في مجال تأمين الحدود وإنهاء "غزو المهاجرين غير الشرعيين" وذلك خلال 99 يوما منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين بمناسبة مرور 99 يوما الأولى من حكم ترامب "كانت النتائج مبهرة بكل المقاييس فبين تنصيب الرئيس ترامب والأول من أبريل الجاري لم يطلق سراح سوى تسعة مهاجرين غير شرعيين إلى الولايات المتحدة (من أصل مجموع المهاجرين الذين وصلوا الحدود) وهو انخفاض مذهل بنسبة 99ر99 في المئة مقارنة بأكثر من 184 ألف مهاجر غير شرعي في عهد بايدن خلال الفترة نفسها من العام الماضي".
وأضافت ليفيت أنه "في مارس 2024 وتحت قيادة جو بايدن اعتقلت دوريات الحدود (عناصر الهجرة) ما يقرب من 140 ألف مهاجر غير شرعي على الحدود الجنوبية الغربية وبعد عام واحد في مارس 2025 في عهد الرئيس (دونالد) ترامب اعتقلت دوريات الحدود ما يزيد قليلا على سبعة آلاف مهاجر غير شرعي على الحدود الجنوبية الغربية وهذا يمثل انخفاضا آخر بنسبة 95 في المئة عن العام السابق".
وتحدثت ليفيت عن "انخفاض عدد الأطفال المهاجرين غير الشرعيين غير المصحوبين بذويهم الواصلين إلى الحدود إلى مستوى قياسي كما انخفض إجمالي محاولات العبور غير الشرعي عبر الحدود الجنوبية الغربية الى مستوى قياسي في فبراير ثم انخفض إلى مستوى قياسي جديد آخر في مارس الماضي".
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بانتهاج سياسة صارمة في مجال الهجرة غير الشرعية واتخذ العديد من الإجراءات لإيقاف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم منذ تسلمه للحكم كما زاد عدد القوات على الحدود الجنوبية للمساهمة في عدم عبور المهاجرين. (النهاية)

ع س ج / س ع م


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