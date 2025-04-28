(وول ستريت).. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين وسط ترقب أرباح شركات التكنولوجيا

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(وول ستريت).. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين وسط ترقب أرباح شركات التكنولوجيا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 4 (كونا) -- تباينت المؤشرات الأمريكية اليوم الاثنين عند الإغلاق في بورصة (وول ستريت) بعد تقلبات وسط ترقب المستثمرين لنتائج الأرباح لشركات التكنولوجيا الكبرى وبانتظار تقدم محرز في مفاوضات اتفاقية التجارة المحتملة مع الصين.
وفي ختام الجلسة ارتفع مؤشر السوق الواسع (ستاندرد آند بورز 500) 54ر3 نقطة أو ما يعادل 06ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (داو جونز الصناعي) 09ر114 نقطة أو ما يعادل 28ر0 بالمئة من قيمته فيما انخفض مؤشر (ناسداك المركب) 81ر16 نقطة أي 10ر0 بالمئة من قيمته.
ويصادف هذا الأسبوع نهاية شهر أبريل الذي شهد تذبذبا حادا في (وول ستريت) بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خططه الشاملة للرسوم الجمركية ثم تراجعه لاحقا عن بعض الرسوم الأكثر صرامة. (النهاية)
ع س ت / ر ج
وفي ختام الجلسة ارتفع مؤشر السوق الواسع (ستاندرد آند بورز 500) 54ر3 نقطة أو ما يعادل 06ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (داو جونز الصناعي) 09ر114 نقطة أو ما يعادل 28ر0 بالمئة من قيمته فيما انخفض مؤشر (ناسداك المركب) 81ر16 نقطة أي 10ر0 بالمئة من قيمته.
ويصادف هذا الأسبوع نهاية شهر أبريل الذي شهد تذبذبا حادا في (وول ستريت) بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خططه الشاملة للرسوم الجمركية ثم تراجعه لاحقا عن بعض الرسوم الأكثر صرامة. (النهاية)
ع س ت / ر ج
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