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(وول ستريت).. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين وسط ترقب أرباح شركات التكنولوجيا

(وول ستريت).. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين وسط ترقب أرباح شركات التكنولوجيا

2025-04-28 11:17:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 4 (كونا) -- تباينت المؤشرات الأمريكية اليوم الاثنين عند الإغلاق في بورصة (وول ستريت) بعد تقلبات وسط ترقب المستثمرين لنتائج الأرباح لشركات التكنولوجيا الكبرى وبانتظار تقدم محرز في مفاوضات اتفاقية التجارة المحتملة مع الصين.
وفي ختام الجلسة ارتفع مؤشر السوق الواسع (ستاندرد آند بورز 500) 54ر3 نقطة أو ما يعادل 06ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (داو جونز الصناعي) 09ر114 نقطة أو ما يعادل 28ر0 بالمئة من قيمته فيما انخفض مؤشر (ناسداك المركب) 81ر16 نقطة أي 10ر0 بالمئة من قيمته.
ويصادف هذا الأسبوع نهاية شهر أبريل الذي شهد تذبذبا حادا في (وول ستريت) بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خططه الشاملة للرسوم الجمركية ثم تراجعه لاحقا عن بعض الرسوم الأكثر صرامة. (النهاية)

ع س ت / ر ج


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