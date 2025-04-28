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الأمم المتحدة تطلق منصة عالمية لتعزيز حقوق ضحايا الإرهاب ودعمهم

الأمم المتحدة تطلق منصة عالمية لتعزيز حقوق ضحايا الإرهاب ودعمهم

2025-04-28 11:17:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 4 (كونا) -- أطلقت الأمم المتحدة اليوم الاثنين منصة عالمية تهدف إلى جمع ضحايا الإرهاب وجمعياتهم من مختلف أنحاء العالم تحت مظلة واحدة وتسعى إلى تعزيز تبادل أفضل الممارسات والبحوث وبناء مجتمع يعنى بحقوق الضحايا.
وقال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف خلال فعالية تدشين المنصة تحت اسم (شبكة جمعيات ضحايا الإرهاب) في مقر الأمم المتحدة إن المنصة ستكون رمزا للوحدة في دعم حقوق واحتياجات الضحايا حول العالم.
وأكد فورونكوف أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وأن النساء والأطفال والشباب من بين الفئات الأكثر تضررا.
وشدد على عدم وجود دولة أو مواطن بمنأى عن هذا التهديد العالمي منبها إلى أن الإرهاب والتطرف العنيف يشكلان اعتداء على حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الشعوب.
وأشار فورونكوف إلى أن احتياجات الضحايا لا تزال ملحة وتعاني من نقص التمويل داعيا إلى تقديم دعم أكبر لهم في كل من الدول المتقدمة والنامية.
وحث وكيل الأمين العام الدول الأعضاء على تقديم دعم مالي لضمان استدامة شبكة جمعيات ضحايا الإرهاب والبرنامج العالمي لضحايا الإرهاب معتبرا أن الاستعراض القادم للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب في العام المقبل يمثل "فرصة" لتعزيز العمل الجماعي مع الضحايا ومن أجلهم.
وأعرب في هذا الصدد عن امتنانه لإسبانيا على تمويلها تطوير الشبكة وإطلاقها وللعراق على تعهده المالي لعام 2025 والتزامه بجعل المؤتمر الدولي القادم لضحايا الإرهاب حقيقة واقعة.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن قادة العالم التزموا في ميثاق المستقبل بالسعي إلى مستقبل خال من الإرهاب قائلا "لقد حان الوقت الآن لكي تتحرك الدول الأعضاء وتجعل من هذا الالتزام واقعا".
وشارك في الفعالية كل من وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا خوسيه بوينو والقائم بالأعمال في البعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة عباس عبيد بصفتهما رئيسين مشاركين لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب وبحضور ضحايا وناجين من الإرهاب. (النهاية)

ع س ت / ر ج


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