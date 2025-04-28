الأمم المتحدة تطلق منصة عالمية لتعزيز حقوق ضحايا الإرهاب ودعمهم

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الأمم المتحدة تطلق منصة عالمية لتعزيز حقوق ضحايا الإرهاب ودعمهم
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 28 - 4 (كونا) -- أطلقت الأمم المتحدة اليوم الاثنين منصة عالمية تهدف إلى جمع ضحايا الإرهاب وجمعياتهم من مختلف أنحاء العالم تحت مظلة واحدة وتسعى إلى تعزيز تبادل أفضل الممارسات والبحوث وبناء مجتمع يعنى بحقوق الضحايا.
وقال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف خلال فعالية تدشين المنصة تحت اسم (شبكة جمعيات ضحايا الإرهاب) في مقر الأمم المتحدة إن المنصة ستكون رمزا للوحدة في دعم حقوق واحتياجات الضحايا حول العالم.
وأكد فورونكوف أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وأن النساء والأطفال والشباب من بين الفئات الأكثر تضررا.
وشدد على عدم وجود دولة أو مواطن بمنأى عن هذا التهديد العالمي منبها إلى أن الإرهاب والتطرف العنيف يشكلان اعتداء على حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الشعوب.
وأشار فورونكوف إلى أن احتياجات الضحايا لا تزال ملحة وتعاني من نقص التمويل داعيا إلى تقديم دعم أكبر لهم في كل من الدول المتقدمة والنامية.
وحث وكيل الأمين العام الدول الأعضاء على تقديم دعم مالي لضمان استدامة شبكة جمعيات ضحايا الإرهاب والبرنامج العالمي لضحايا الإرهاب معتبرا أن الاستعراض القادم للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب في العام المقبل يمثل "فرصة" لتعزيز العمل الجماعي مع الضحايا ومن أجلهم.
وأعرب في هذا الصدد عن امتنانه لإسبانيا على تمويلها تطوير الشبكة وإطلاقها وللعراق على تعهده المالي لعام 2025 والتزامه بجعل المؤتمر الدولي القادم لضحايا الإرهاب حقيقة واقعة.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن قادة العالم التزموا في ميثاق المستقبل بالسعي إلى مستقبل خال من الإرهاب قائلا "لقد حان الوقت الآن لكي تتحرك الدول الأعضاء وتجعل من هذا الالتزام واقعا".
وشارك في الفعالية كل من وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا خوسيه بوينو والقائم بالأعمال في البعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة عباس عبيد بصفتهما رئيسين مشاركين لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب وبحضور ضحايا وناجين من الإرهاب. (النهاية)
ع س ت / ر ج
وقال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف خلال فعالية تدشين المنصة تحت اسم (شبكة جمعيات ضحايا الإرهاب) في مقر الأمم المتحدة إن المنصة ستكون رمزا للوحدة في دعم حقوق واحتياجات الضحايا حول العالم.
وأكد فورونكوف أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وأن النساء والأطفال والشباب من بين الفئات الأكثر تضررا.
وشدد على عدم وجود دولة أو مواطن بمنأى عن هذا التهديد العالمي منبها إلى أن الإرهاب والتطرف العنيف يشكلان اعتداء على حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الشعوب.
وأشار فورونكوف إلى أن احتياجات الضحايا لا تزال ملحة وتعاني من نقص التمويل داعيا إلى تقديم دعم أكبر لهم في كل من الدول المتقدمة والنامية.
وحث وكيل الأمين العام الدول الأعضاء على تقديم دعم مالي لضمان استدامة شبكة جمعيات ضحايا الإرهاب والبرنامج العالمي لضحايا الإرهاب معتبرا أن الاستعراض القادم للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب في العام المقبل يمثل "فرصة" لتعزيز العمل الجماعي مع الضحايا ومن أجلهم.
وأعرب في هذا الصدد عن امتنانه لإسبانيا على تمويلها تطوير الشبكة وإطلاقها وللعراق على تعهده المالي لعام 2025 والتزامه بجعل المؤتمر الدولي القادم لضحايا الإرهاب حقيقة واقعة.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن قادة العالم التزموا في ميثاق المستقبل بالسعي إلى مستقبل خال من الإرهاب قائلا "لقد حان الوقت الآن لكي تتحرك الدول الأعضاء وتجعل من هذا الالتزام واقعا".
وشارك في الفعالية كل من وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا خوسيه بوينو والقائم بالأعمال في البعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة عباس عبيد بصفتهما رئيسين مشاركين لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب وبحضور ضحايا وناجين من الإرهاب. (النهاية)
ع س ت / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية