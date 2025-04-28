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العاهل المغربي يبحث العلاقات القوية مع وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 28 - 4 (كونا) -- استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الاثنين وزراء خارجية كل من بوركينافاسو ومالي والنيجر الاعضاء في مجموعة دول الساحل وبحث معهم العلاقات بين المغرب ودولهم.
وقالت وكالة الأنباء المغربية أن العاهل المغربي عقد اجتماعا مع الوزراء الثلاثة وهم كاراموكو تراوري وزير خارجية بوركينافاسو وعبد الله ديوب وزير خارجية مالي وبكار سانغاري وزير خارجية النيجر.
وأضافت الوكالة ان هذا الاستقبال "يندرج في اطار العلاقات القوية والوثيقة التي تربط المغرب بالدول الثلاث والتي اتسمت على الدوام بالصداقة الخالصة والاحترام المتبادل والتضامن الفعال والتعاون المثمر".
واعرب الوزراء الثلاثة للعاهل المغربي عن شكر رؤساء دولهم على الاهتمام الذي يوليه المغرب لمنطقة الساحل ولاسيما المبادرات الملكية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وفي هذا السياق نوه الوزراء بمبادرة العاهل المغربي التي تقضي بتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الاطلسي مؤكدين انخراط دولهم في هذه المبادرة والتزامها بتسريع تفعيلها.
كما قدم الوزراء للعاهل المغربي وضعية تطور البناء المؤسساتي والعملي لتحالف دول الساحل الذي أنشئ كاطار للاندماج والتنسيق بين هذه الدول الثلاث.
وكان العاهل المغربي اعلن في خطاب بمناسبة الذكرى ال48 للمسيرة الخضراء في السادس من نوفمبر 2023 عن اطلاق مبادرة تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الاطلسي مؤكدا استعداد بلاده لوضع بنيتها التحتية رهن اشارة الدول المعنية لدعم هذه المبادرة. (النهاية)
م ر ي / ر ج
وقالت وكالة الأنباء المغربية أن العاهل المغربي عقد اجتماعا مع الوزراء الثلاثة وهم كاراموكو تراوري وزير خارجية بوركينافاسو وعبد الله ديوب وزير خارجية مالي وبكار سانغاري وزير خارجية النيجر.
وأضافت الوكالة ان هذا الاستقبال "يندرج في اطار العلاقات القوية والوثيقة التي تربط المغرب بالدول الثلاث والتي اتسمت على الدوام بالصداقة الخالصة والاحترام المتبادل والتضامن الفعال والتعاون المثمر".
واعرب الوزراء الثلاثة للعاهل المغربي عن شكر رؤساء دولهم على الاهتمام الذي يوليه المغرب لمنطقة الساحل ولاسيما المبادرات الملكية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وفي هذا السياق نوه الوزراء بمبادرة العاهل المغربي التي تقضي بتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الاطلسي مؤكدين انخراط دولهم في هذه المبادرة والتزامها بتسريع تفعيلها.
كما قدم الوزراء للعاهل المغربي وضعية تطور البناء المؤسساتي والعملي لتحالف دول الساحل الذي أنشئ كاطار للاندماج والتنسيق بين هذه الدول الثلاث.
وكان العاهل المغربي اعلن في خطاب بمناسبة الذكرى ال48 للمسيرة الخضراء في السادس من نوفمبر 2023 عن اطلاق مبادرة تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الاطلسي مؤكدا استعداد بلاده لوضع بنيتها التحتية رهن اشارة الدول المعنية لدعم هذه المبادرة. (النهاية)
م ر ي / ر ج
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