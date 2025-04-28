بريطانيا تمنع إعطاء حق اللجوء لمرتكبي اعتداءات جنسية

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بريطانيا تمنع إعطاء حق اللجوء لمرتكبي اعتداءات جنسية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 28 - 4 (كونا) -– أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الاثنين أنها لن تمنح حق اللجوء لمرتكبي "اعتداءات جنسية" مهما كانت مدة أحكامهم وذلك في خطوة تسهم بتعزيز الأمن في المملكة المتحدة.
وأوضحت الوزارة في بيان ان هذه التغييرات في نظام اللجوء سوف تطرح كمشروع قانون على البرلمان البريطاني مشيرة الى انه وفق (معاهدة اللاجئين) "يرفض منح حق اللجوء للارهابيين او مرتكبي جرائم حرب أو غيرها أو اعتداءات جنسية ممن صدرت بحقهم أحكاما بسنة واحدة وأكثر".
ونقل البيان عن وزيرة الداخلية البريطانية يفييت كوبر قولها إن هذا التغيير في القانون سوف يضمن "التعامل مع هذه الجرائم المروعة بجدية" مضيفة "أن من يرتكبون اعتداءات جنسية ويشكلون تهديدا للمجتمع لا يتعين السماح لهم بالاستفادة من الحمايات المتوافرة للاجئ في المملكة المتحدة" بما في ذلك الإقامة لوقت طويل في الفنادق المخصصة للاجئين وهدر أموال طائلة يتكبدها دافعو الضرائب.
وأضاف البيان ان التغييرات المقررة في نظام اللجوء تضمنت كذلك فرض غرامة مالية تصل الى 15 ألف جنيه إسترليني (15ر20 ألف دولار أمريكي) على من يدعي انه محام للاجئين او يتدخل في تقديم نصائح غير قانونية او مغلوطة لهم. (النهاية)
ن ب ش / ر ج
وأوضحت الوزارة في بيان ان هذه التغييرات في نظام اللجوء سوف تطرح كمشروع قانون على البرلمان البريطاني مشيرة الى انه وفق (معاهدة اللاجئين) "يرفض منح حق اللجوء للارهابيين او مرتكبي جرائم حرب أو غيرها أو اعتداءات جنسية ممن صدرت بحقهم أحكاما بسنة واحدة وأكثر".
ونقل البيان عن وزيرة الداخلية البريطانية يفييت كوبر قولها إن هذا التغيير في القانون سوف يضمن "التعامل مع هذه الجرائم المروعة بجدية" مضيفة "أن من يرتكبون اعتداءات جنسية ويشكلون تهديدا للمجتمع لا يتعين السماح لهم بالاستفادة من الحمايات المتوافرة للاجئ في المملكة المتحدة" بما في ذلك الإقامة لوقت طويل في الفنادق المخصصة للاجئين وهدر أموال طائلة يتكبدها دافعو الضرائب.
وأضاف البيان ان التغييرات المقررة في نظام اللجوء تضمنت كذلك فرض غرامة مالية تصل الى 15 ألف جنيه إسترليني (15ر20 ألف دولار أمريكي) على من يدعي انه محام للاجئين او يتدخل في تقديم نصائح غير قانونية او مغلوطة لهم. (النهاية)
ن ب ش / ر ج
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