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بريطانيا تمنع إعطاء حق اللجوء لمرتكبي اعتداءات جنسية

بريطانيا تمنع إعطاء حق اللجوء لمرتكبي اعتداءات جنسية

2025-04-28 11:17:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 28 - 4 (كونا) -– أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الاثنين أنها لن تمنح حق اللجوء لمرتكبي "اعتداءات جنسية" مهما كانت مدة أحكامهم وذلك في خطوة تسهم بتعزيز الأمن في المملكة المتحدة.
وأوضحت الوزارة في بيان ان هذه التغييرات في نظام اللجوء سوف تطرح كمشروع قانون على البرلمان البريطاني مشيرة الى انه وفق (معاهدة اللاجئين) "يرفض منح حق اللجوء للارهابيين او مرتكبي جرائم حرب أو غيرها أو اعتداءات جنسية ممن صدرت بحقهم أحكاما بسنة واحدة وأكثر".
ونقل البيان عن وزيرة الداخلية البريطانية يفييت كوبر قولها إن هذا التغيير في القانون سوف يضمن "التعامل مع هذه الجرائم المروعة بجدية" مضيفة "أن من يرتكبون اعتداءات جنسية ويشكلون تهديدا للمجتمع لا يتعين السماح لهم بالاستفادة من الحمايات المتوافرة للاجئ في المملكة المتحدة" بما في ذلك الإقامة لوقت طويل في الفنادق المخصصة للاجئين وهدر أموال طائلة يتكبدها دافعو الضرائب.
وأضاف البيان ان التغييرات المقررة في نظام اللجوء تضمنت كذلك فرض غرامة مالية تصل الى 15 ألف جنيه إسترليني (15ر20 ألف دولار أمريكي) على من يدعي انه محام للاجئين او يتدخل في تقديم نصائح غير قانونية او مغلوطة لهم. (النهاية)

ن ب ش / ر ج


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