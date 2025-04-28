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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2025-04-28 11:17:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3228052 الكويت - وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي تعلن ضبط مواطن بعد ورود معلومات سرية عن تورطه في إدارة 16 حسابا وهميا على شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في بث الإشاعات والإساءة لكرامة العديد من المواطنين مقابل مبالغ مالية.
3228025 غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن عن استشهاد 71 فلسطينيا وإصابة 153 آخرين في عدة مجازر ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة خلال الساعات ال24 الماضية.
3228072 طهران – السلطات الإيرانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ (رجائي) بميناء (بندر عباس) جنوب إيران إلى 65 قتيلا و1200 جريح.
3228074 واشنطن - الناخبون الكنديون يبدأون التوجه إلى صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد للتصويت بالانتخابات التشريعية العامة التي سيتمخض عنها انتخابات أعضاء البرلمان ال55 في تاريخ البلاد.
3228062 إسلام آباد - الشرطة الباكستانية تقول إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 16 آخرون في انفجار وقع خلال اجتماع لجنة سلام محلية بإقليم (خيبر باختونخوا) المتاخم للحدود مع أفغانستان شمالي البلاد.
3228015 مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول إن شبكة الكهرباء التي تغذي إسبانيا والبرتغال إنهارت لأسباب مجهولة وإن الظلام ساد شبكات مترو الأنفاق في العاصمة والمدن الإسبانية الأخرى كما تعطلت إشارات المرور وتوقفت الرحلات الجوية في حين تشهد البرتغال انقطاعا مماثلا.
3228032 جنيف – الفاتيكان يعلن أن الاجتماع المغلق (الكونكلاف) لانتخاب البابا الجديد يبدأ في السابع من مايو المقبل بمشاركة 135 كاردينالا ناخبا ممن هم دون سن 80 عاما.
3228080 نيويورك - شخص يلقى مصرعه و12 آخرون يصابون بجروح مختلفة إثر اصطدام قارب بعبارة تقل 45 شخصا في مدينة (كليرووتر) بولاية فلوريدا الأمريكية في حين أن القارب فر من مكان الحادث. (النهاية)

ر ج


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