موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3228052 الكويت - وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي تعلن ضبط مواطن بعد ورود معلومات سرية عن تورطه في إدارة 16 حسابا وهميا على شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في بث الإشاعات والإساءة لكرامة العديد من المواطنين مقابل مبالغ مالية.
3228025 غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن عن استشهاد 71 فلسطينيا وإصابة 153 آخرين في عدة مجازر ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة خلال الساعات ال24 الماضية.
3228072 طهران – السلطات الإيرانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ (رجائي) بميناء (بندر عباس) جنوب إيران إلى 65 قتيلا و1200 جريح.
3228074 واشنطن - الناخبون الكنديون يبدأون التوجه إلى صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد للتصويت بالانتخابات التشريعية العامة التي سيتمخض عنها انتخابات أعضاء البرلمان ال55 في تاريخ البلاد.
3228062 إسلام آباد - الشرطة الباكستانية تقول إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 16 آخرون في انفجار وقع خلال اجتماع لجنة سلام محلية بإقليم (خيبر باختونخوا) المتاخم للحدود مع أفغانستان شمالي البلاد.
3228015 مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول إن شبكة الكهرباء التي تغذي إسبانيا والبرتغال إنهارت لأسباب مجهولة وإن الظلام ساد شبكات مترو الأنفاق في العاصمة والمدن الإسبانية الأخرى كما تعطلت إشارات المرور وتوقفت الرحلات الجوية في حين تشهد البرتغال انقطاعا مماثلا.
3228032 جنيف – الفاتيكان يعلن أن الاجتماع المغلق (الكونكلاف) لانتخاب البابا الجديد يبدأ في السابع من مايو المقبل بمشاركة 135 كاردينالا ناخبا ممن هم دون سن 80 عاما.
3228080 نيويورك - شخص يلقى مصرعه و12 آخرون يصابون بجروح مختلفة إثر اصطدام قارب بعبارة تقل 45 شخصا في مدينة (كليرووتر) بولاية فلوريدا الأمريكية في حين أن القارب فر من مكان الحادث. (النهاية)
ر ج
3228025 غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن عن استشهاد 71 فلسطينيا وإصابة 153 آخرين في عدة مجازر ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة خلال الساعات ال24 الماضية.
3228072 طهران – السلطات الإيرانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ (رجائي) بميناء (بندر عباس) جنوب إيران إلى 65 قتيلا و1200 جريح.
3228074 واشنطن - الناخبون الكنديون يبدأون التوجه إلى صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد للتصويت بالانتخابات التشريعية العامة التي سيتمخض عنها انتخابات أعضاء البرلمان ال55 في تاريخ البلاد.
3228062 إسلام آباد - الشرطة الباكستانية تقول إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 16 آخرون في انفجار وقع خلال اجتماع لجنة سلام محلية بإقليم (خيبر باختونخوا) المتاخم للحدود مع أفغانستان شمالي البلاد.
3228015 مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول إن شبكة الكهرباء التي تغذي إسبانيا والبرتغال إنهارت لأسباب مجهولة وإن الظلام ساد شبكات مترو الأنفاق في العاصمة والمدن الإسبانية الأخرى كما تعطلت إشارات المرور وتوقفت الرحلات الجوية في حين تشهد البرتغال انقطاعا مماثلا.
3228032 جنيف – الفاتيكان يعلن أن الاجتماع المغلق (الكونكلاف) لانتخاب البابا الجديد يبدأ في السابع من مايو المقبل بمشاركة 135 كاردينالا ناخبا ممن هم دون سن 80 عاما.
3228080 نيويورك - شخص يلقى مصرعه و12 آخرون يصابون بجروح مختلفة إثر اصطدام قارب بعبارة تقل 45 شخصا في مدينة (كليرووتر) بولاية فلوريدا الأمريكية في حين أن القارب فر من مكان الحادث. (النهاية)
ر ج
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