بنك البحرين والكويت وكريدي مكس يقدمان تجارب تسوق فاخرة لعملائهم في أوروبا

بنك البحرين والكويت وكريدي مكس يقدمان تجارب تسوق فاخرة لعملائهم في أوروبا
أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين، شراكته الجديدة مع مجموعة «ذا بستر كولكشن»؛ التي تمتلك 12 وجهة تسوق فاخرة في أوروبا والصين والولايات المتحدة الأمريكية تضم أكثر من 1500 متجر من علامات تجارية عالمية في مجال الأزياء ونمط الحياة؛ وذلك لتوفير تجارب تسوق فاخرة بتخفيضات مميزة لحاملي بطاقات البنك الائتمانية إضافةً إلى حاملي بطاقات «كريدي مكس».
وتتوزع وجهات تسوق «ذا بستر كولكشن» في عدة مدن أوروبية، بما في ذلك لندن ودبلن وميونخ وباريس وبرشلونة وغيرها، حيث تم تصميمها بنظام «قرية» الذي يتيح للزبائن التسوق في الهواء الطلق، واقتناء سلع متنوعة والاستمتاع بالضيافة الفاخرة والاسترخاء في المطاعم المميزة.
وفي إطار هذه الشراكة، يقدم بنك البحرين والكويت عروضاً حصرية لعملائه وعملاء «كريدي مكس»، والتي تشمل تخفيضا بنسبة 10 % على المشتريات في جميع وجهات «ذا بستر كولكشن» في أوروبا، إلى جانب خدمة مجانية للتسوق دون حمل المشتريات، ويستمر هذا العرض حتى 31 ديسمبر 2025.
وأوضح البنك أنه يوفر أيضاً عروضاً خاصة للعملاء من فئتي Elite و Private تستمر لنفس الفترة، والتي تتيح لهم المزايا السابقة بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى الجناح الخاص بالقرية، وخدمات التسوق الشخصي، والسائق الشخصي، وخدمات الكونسيرج.
وبهذه المناسبة، قال ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت: «نحرص دائما على إثراء التجربة المصرفية لعملائنا الكرام من خلال توفير أفضل العروض الحصرية والاستثنائية، ونحن سعداء بتعاوننا مع مجموعة «ذا بستر كولكشن» لتوفير هذه التجارب الفريدة لعملائنا بهدف تعزيز استفادتهم من مزايا التسوق الفاخر بأفضل الأسعار خلال زياراتهم لدول أوروبا على مدار العام الحالي».
وأضاف الشريفي: «يواصل بنك البحرين والكويت جهوده الدؤوبة لمنح عملائه حلولاً وعروضاً مبتكرة تضمن لهم أعلى معايير الرفاهية المالية، من خلال مواصلة إبرام الصفقات والشراكات مع كبار تجار التجزئة وسلاسل العلامات التجارية الدولية المتنوعة، وتزويد عملائنا الكرام بحلول دفع متطورة بالإضافة إلى مكافآت قيمة، وذلك بما يرسخ مكانتنا الرائدة في القطاع المصرفي كمؤسسة مالية تلتزم بتحقيق أفضل قيمة مضافة لعملائها».
من جانبه، قال لورنت فيناي، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية والاتصالات الدولية في «ذا بستر كولكشن»: «نحن في مجموعة «ذا بستر كولكشن» نفخر بشراكتنا مع بنك البحرين والكويت وكريدي مكس والتي نعدها فرصة رائعة لتقديم المزيد من الدعم لعملائنا في مملكة البحرين وتلبية احتياجاتهم
الفريدة، وذلك انسجامًا مع رؤيتنا الرامية إلى تقديم تجارب تسوق استثنائية لعملائنا في جميع أنحاء العالم.
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