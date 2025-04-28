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بنك البحرين والكويت وكريدي مكس يقدمان تجارب تسوق فاخرة لعملائهم في أوروبا

بنك البحرين والكويت وكريدي مكس يقدمان تجارب تسوق فاخرة لعملائهم في أوروبا

2025-04-28 11:17:02
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬شراكته‭ ‬الجديدة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بستر‭ ‬كولكشن»؛‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬12‭ ‬وجهة‭ ‬تسوق‭ ‬فاخرة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1500‭ ‬متجر‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأزياء‭ ‬ونمط‭ ‬الحياة؛‭ ‬وذلك‭ ‬لتوفير‭ ‬تجارب‭ ‬تسوق‭ ‬فاخرة‭ ‬بتخفيضات‭ ‬مميزة‭ ‬لحاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬البنك‭ ‬الائتمانية‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬‮«‬كريدي‭ ‬مكس‮»‬‭.‬

وتتوزع‭ ‬وجهات‭ ‬تسوق‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بستر‭ ‬كولكشن‮»‬‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬أوروبية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لندن‭ ‬ودبلن‭ ‬وميونخ‭ ‬وباريس‭ ‬وبرشلونة‭ ‬وغيرها،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬بنظام‭ ‬‮«‬قرية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬للزبائن‭ ‬التسوق‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق،‭ ‬واقتناء‭ ‬سلع‭ ‬متنوعة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالضيافة‭ ‬الفاخرة‭ ‬والاسترخاء‭ ‬في‭ ‬المطاعم‭ ‬المميزة‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬يقدم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬عروضاً‭ ‬حصرية‭ ‬لعملائه‭ ‬وعملاء‭ ‬‮«‬كريدي‭ ‬مكس‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬تخفيضا‭ ‬بنسبة‭ ‬10 % ‭ ‬على‭ ‬المشتريات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬وجهات‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بستر‭ ‬كولكشن‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خدمة‭ ‬مجانية‭ ‬للتسوق‭ ‬دون‭ ‬حمل‭ ‬المشتريات،‭ ‬ويستمر‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025‭.‬

وأوضح‭ ‬البنك‭ ‬أنه‭ ‬يوفر‭ ‬أيضاً‭ ‬عروضاً‭ ‬خاصة‭ ‬للعملاء‭ ‬من‭ ‬فئتي‭ ‬ Elite ‭ ‬و Private ‭ ‬تستمر‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة،‭ ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬المزايا‭ ‬السابقة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬الجناح‭ ‬الخاص‭ ‬بالقرية،‭ ‬وخدمات‭ ‬التسوق‭ ‬الشخصي،‭ ‬والسائق‭ ‬الشخصي،‭ ‬وخدمات‭ ‬الكونسيرج‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬نحرص‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬التجربة‭ ‬المصرفية‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬العروض‭ ‬الحصرية‭ ‬والاستثنائية،‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬بتعاوننا‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بستر‭ ‬كولكشن‮»‬‭ ‬لتوفير‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬الفريدة‭ ‬لعملائنا‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬استفادتهم‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬التسوق‭ ‬الفاخر‭ ‬بأفضل‭ ‬الأسعار‭ ‬خلال‭ ‬زياراتهم‭ ‬لدول‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الشريفي‭: ‬‮«‬يواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬جهوده‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لمنح‭ ‬عملائه‭ ‬حلولاً‭ ‬وعروضاً‭ ‬مبتكرة‭ ‬تضمن‭ ‬لهم‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الرفاهية‭ ‬المالية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواصلة‭ ‬إبرام‭ ‬الصفقات‭ ‬والشراكات‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬تجار‭ ‬التجزئة‭ ‬وسلاسل‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية‭ ‬المتنوعة،‭ ‬وتزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬بحلول‭ ‬دفع‭ ‬متطورة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مكافآت‭ ‬قيمة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانتنا‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬كمؤسسة‭ ‬مالية‭ ‬تلتزم‭ ‬بتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لعملائها‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬لورنت‭ ‬فيناي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬والاتصالات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بستر‭ ‬كولكشن‮»‬‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بستر‭ ‬كولكشن‮»‬‭ ‬نفخر‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬وكريدي‭ ‬مكس‭ ‬والتي‭ ‬نعدها‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬لتقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬لعملائنا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬

الفريدة،‭ ‬وذلك‭ ‬انسجامًا‭ ‬مع‭ ‬رؤيتنا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬تسوق‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائنا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬

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