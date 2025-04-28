  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأمير الوليد بن طلال يتحدث عن التحديات الاقتصادية والتعريفات الجمركية والنظام العالمي الجديد

الأمير الوليد بن طلال يتحدث عن التحديات الاقتصادية والتعريفات الجمركية والنظام العالمي الجديد

2025-04-28 11:17:01
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

في‭ ‬حوار‭ ‬حصري‭ ‬أجرته‭ ‬فوربس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬مع‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬المملكة‭ ‬بالرياض،‭ ‬قدّم‭ ‬سموه‭ ‬رؤى‭ ‬نادرة‭ ‬حول‭ ‬التداعيات‭ ‬المحتملة‭ ‬لفترة‭ ‬رئاسة‭ ‬ثانية‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬والمخاطر‭ ‬المتزايدة‭ ‬لعدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الانتشار‭ ‬السريع‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬وتطرّق‭ ‬الأمير‭ ‬إلى‭ ‬مفهوم‭ ‬الإرث‭ ‬الحقيقي،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬الإرث‭ ‬يتجاوز‭ ‬مجرد‭ ‬تراكم‭ ‬الثروات‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يتركه‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬وقيم‭.‬

بصفته‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬المملكة‭ ‬القابضة‭ ‬وأغنى‭ ‬ملياردير‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬قدّم‭ ‬الأمير‭ ‬الوليد‭ ‬رؤيته‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬مفصلية‭ ‬مثل‭ ‬الحروب‭ ‬التجارية،‭ ‬وتصاعد‭ ‬هيمنة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتعريف‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬يزداد‭ ‬تعقيدًا‭.‬

وتحدث‭ ‬الأمير،‭ ‬الذي‭ ‬تجمعه‭ ‬علاقة‭ ‬معرفة‭ ‬شخصية‭ ‬بالرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬بصراحة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬تعادل‭ ‬شللًا‭ ‬تجاريًا‭. ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬بنسبة‭ ‬145‭% ‬على‭ ‬الصين؟‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬تفاوضًا،‭ ‬بل‭ ‬تجميد‭ ‬للتجارة‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬إقراره‭ ‬بمهارة‭ ‬ترامب‭ ‬السياسية،‭ ‬أطلق‭ ‬الأمير‭ ‬تحذيرًا‭ ‬واضحًا‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬السياسات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬التصعيد‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬ركود‭ ‬اقتصادي،‭ ‬وربما‭ ‬إلى‭ ‬كساد‭ ‬عالمي‮»‬‭.‬

كذلك‭ ‬شارك‭ ‬الأمير‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬سبب‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك،‭ ‬رغم‭ ‬الانتقادات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬شركة‭ ‬تيسلا‭ .‬وقال‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬تولى‭ ‬ماسك‭ ‬إدارة‭ ‬تويتر،‭ ‬لم‭ ‬أسحب‭ ‬استثماراتي،‭ ‬بل‭ ‬ضاعفت‭ ‬رهاني‮«‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نراهن‭ ‬على‭ ‬الحصان‭ ‬الفائز،‭ ‬وهذا‭ ‬الحصان‭ ‬هو‭ ‬ماسك‮»‬‭.‬

MENAFN28042025000055011008ID1109483869

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث