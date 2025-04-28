الأمير الوليد بن طلال يتحدث عن التحديات الاقتصادية والتعريفات الجمركية والنظام العالمي الجديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

في‭ ‬حوار‭ ‬حصري‭ ‬أجرته‭ ‬فوربس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬مع‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬المملكة‭ ‬بالرياض،‭ ‬قدّم‭ ‬سموه‭ ‬رؤى‭ ‬نادرة‭ ‬حول‭ ‬التداعيات‭ ‬المحتملة‭ ‬لفترة‭ ‬رئاسة‭ ‬ثانية‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬والمخاطر‭ ‬المتزايدة‭ ‬لعدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الانتشار‭ ‬السريع‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬وتطرّق‭ ‬الأمير‭ ‬إلى‭ ‬مفهوم‭ ‬الإرث‭ ‬الحقيقي،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬الإرث‭ ‬يتجاوز‭ ‬مجرد‭ ‬تراكم‭ ‬الثروات‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يتركه‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬وقيم‭.‬

بصفته‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬المملكة‭ ‬القابضة‭ ‬وأغنى‭ ‬ملياردير‭ ‬عربي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬قدّم‭ ‬الأمير‭ ‬الوليد‭ ‬رؤيته‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬مفصلية‭ ‬مثل‭ ‬الحروب‭ ‬التجارية،‭ ‬وتصاعد‭ ‬هيمنة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتعريف‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬يزداد‭ ‬تعقيدًا‭.‬

وتحدث‭ ‬الأمير،‭ ‬الذي‭ ‬تجمعه‭ ‬علاقة‭ ‬معرفة‭ ‬شخصية‭ ‬بالرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬بصراحة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬تعادل‭ ‬شللًا‭ ‬تجاريًا‭. ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬بنسبة‭ ‬145‭% ‬على‭ ‬الصين؟‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬تفاوضًا،‭ ‬بل‭ ‬تجميد‭ ‬للتجارة‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬إقراره‭ ‬بمهارة‭ ‬ترامب‭ ‬السياسية،‭ ‬أطلق‭ ‬الأمير‭ ‬تحذيرًا‭ ‬واضحًا‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬السياسات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬التصعيد‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬ركود‭ ‬اقتصادي،‭ ‬وربما‭ ‬إلى‭ ‬كساد‭ ‬عالمي‮»‬‭.‬

كذلك‭ ‬شارك‭ ‬الأمير‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬سبب‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك،‭ ‬رغم‭ ‬الانتقادات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬شركة‭ ‬تيسلا‭ .‬وقال‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬تولى‭ ‬ماسك‭ ‬إدارة‭ ‬تويتر،‭ ‬لم‭ ‬أسحب‭ ‬استثماراتي،‭ ‬بل‭ ‬ضاعفت‭ ‬رهاني‮«‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نراهن‭ ‬على‭ ‬الحصان‭ ‬الفائز،‭ ‬وهذا‭ ‬الحصان‭ ‬هو‭ ‬ماسك‮»‬‭.‬