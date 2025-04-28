وزيرة السياحة تشارك في سوق السفر العربي في دبي
شاركت فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة، في معرض سوق السفر العربي 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 28 أبريل حتى 1 مايو 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل».
وأوضحت الصيرفي أن المعرض يشكل أحد أكبر وأهم المعارض المتخصصة في قطاع السفر والسياحة على مستوى المنطقة والعالم، إذ يُسلّط الضوء هذا العام على الجوانب المستقبلية للسفر والسياحة، مع التركيز على دور التواصل في رسم ملامح المرحلة المقبلة، لافتةً إلى حرص مملكة البحرين على الوجود في مثل هذه الفعاليات العالمية الكبرى، التي تُسهم في الترويج السياحي وتعزيز التواصل مع المعنيين بقطاع السفر والسياحة من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن تسليط الضوء على ما تتميز به مملكة البحرين من بنية تحتية سياحية، وإبراز ما تحقق من تطورات نوعية في القطاع السياحي، وتعزيز فرص التعاون مع مختلف الأسواق والشركاء الدوليين بما ينسجم مع أهداف استراتيجية السياحة 2022-2026.
وتشارك مملكة البحرين هذا العام بجناح يضم 28 جهة من القطاعين العام والخاص، أبرزها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والناقلة الوطنية طيران الخليج، ومركز البحرين العالمي للمعارض، إلى جانب عدد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، وشركات إدارة الوجهات السياحية. وتغطي المشاركة البحرينية جناحا بمساحة 425 مترا مربعا، يتم من خلاله عرض أبرز المقومات السياحية للمملكة بالإضافة إلى اطلاع الزوار والمشاركين على أحدث المشاريع والمبادرات السياحية، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي القطاع السياحي من مختلف دول العالم، في إطار بحث فرص التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات في مجال السياحة المستدامة.
وعلى هامش المشاركة في سوق السفر العربي، اجتمعت الوزيرة مع كل من عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة في سلطنة عمان، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون مع كلا البلدين الشقيقين في مجالات السياحة، وتأكيد أهمية تعزيز الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز خطط التنمية السياحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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