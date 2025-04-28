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وزيرة السياحة تشارك في سوق السفر العربي في دبي

وزيرة السياحة تشارك في سوق السفر العربي في دبي

2025-04-28 11:16:59
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

شاركت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سوق‭ ‬السفر‭ ‬العربي‭ ‬2025،‭ ‬الذي‭ ‬يُقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬أبريل‭ ‬حتى‭ ‬1‭ ‬مايو‭ ‬2025،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬السفر‭ ‬العالمي‭: ‬تطوير‭ ‬سياحة‭ ‬المستقبل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬الصيرفي‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يشكل‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬وأهم‭ ‬المعارض‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬إذ‭ ‬يُسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬المستقبلية‭ ‬للسفر‭ ‬والسياحة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬التواصل‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الوجود‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى،‭ ‬التي‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬السياحي‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المعنيين‭ ‬بقطاع‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬سياحية،‭ ‬وإبراز‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأسواق‭ ‬والشركاء‭ ‬الدوليين‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬2022‭-‬2026‭.‬

وتشارك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بجناح‭ ‬يضم‭ ‬28‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬أبرزها‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬والناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬ومركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬والمنتجعات‭ ‬الفاخرة،‭ ‬وشركات‭ ‬إدارة‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭. ‬وتغطي‭ ‬المشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬جناحا‭ ‬بمساحة‭ ‬425‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عرض‭ ‬أبرز‭ ‬المقومات‭ ‬السياحية‭ ‬للمملكة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اطلاع‭ ‬الزوار‭ ‬والمشاركين‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬السياحية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬ثنائية‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬بحث‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياحة‭ ‬المستدامة‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬السفر‭ ‬العربي،‭ ‬اجتمعت‭ ‬الوزيرة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬طوق‭ ‬المري،‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬سالم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المحروقي،‭ ‬وزير‭ ‬التراث‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬السياحة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬ويعزز‭ ‬خطط‭ ‬التنمية‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

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