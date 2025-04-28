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9 مسارات جديدة ضمن شبكة حافلات المدينة

9 مسارات جديدة ضمن شبكة حافلات المدينة

2025-04-28 11:16:03
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن تطوير شبكة حافلات المدينة ضمن برنامج النقل العام لتصل إلى (15) مسارًا منها (9) مسارات جديدة، وذلك ابتداءً من مايو المقبل.
ويُعد المشروع إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن التابع لبرامج رؤية المملكة 2030، الذي يسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف وتعزيز جودة حياة السكان في المدينة المنورة.
سهولة التنقل
وأوضحت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أن التوسع في منظومة حافلات المدينة، تشمل إضافة (177) حافلة تعمل على مسارات يبلغ إجمالي طولها (639) كلم، موزعة على (455) محطة، منها (195) محطة مشتركة، بهدف تغطية أهم المواقع الحيوية والسكنية في المدينة المنورة وربط الجهات الأربع، مما يعزز من سهولة التنقل وانسيابية الحركة المرورية.
وتعمل المسارات على تلبية احتياجات السكان والزوار، وجرى تصميم المسارات لتخدم مختلف الفئات، وتعمل (5) مسارات منها على مدار (24) ساعة، وينطلق المسار الأول من المطار إلى المسجد النبوي الشريف الذي يُعدّ أحد أبرز المسارات التي تخدم زوار المدينة المنورة، والمسار الثاني من قطار الحرمين السريع إلى الميقات مرورًا بعدد من مواقع الجذب في المدينة المنورة منها متحف الصافية، ويتيح المسار الثالث لطلاب جامعة طيبة التنقل بكل يسر وسهولة ابتداءً من حي الفيصلية إلى وادي مذينب، ويمكن لمستخدمي المسار الرابع الذي ينطلق من ميدان سيد الشهداء وينتهي في مجمع العالية التجاري، التنقل بين الأماكن التاريخية والمجمعات التجارية، والمسار الخامس يمر بمركز الخدمات الشامل وينطلق من محطة الخالدية وينتهي في حي القصواء.
تقليل الازدحام
تعمل المسارات الأخرى بين (18) إلى (22) ساعة يوميًا، باستثناء مسار الميقات "المدن الصناعية" الذي يعمل لمدة (15) ساعة ومن أهداف المشروع توفير حلول مستدامة تدعم تنمية قطاع النقل العام وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، مما يسهم في تقليل الازدحام المروري والحدّ من الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة، إضافة إلى تقديم خيارات نقل ذكية سريعة وآمنة وفق أعلى المعايير العالمية، ويتكامل المشروع مع أنظمة النقل الأخرى في المدينة لتحقيق تجربة سلسة ومريحة للمستخدمين.
يُذكر أن مشروع "حافلات المدينة" يسهم في دعم وبناء اقتصاد مستدام عبر تطوير البنية التحتية للنقل العام في المدينة المنورة.

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