بريطانيا توقع مذكرة تفاهم لدعم إقامة دولة فلسطين

وقّع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أمس، مذكرة تفاهم ترسخ التزام الجانبين بدعم إقامة «دولة فلسطين» في إطار حل الدولتين.وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن ذلك جاء أثناء زيارة مصطفى إلى العاصمة البريطانية لندن تلبية لدعوة وجهها إليه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.وجاء في البيان أن بنود مذكرة التفاهم «تشدد على أن السلطة الفلسطينية هي الكيان الحاكم الشرعي الوحيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتؤكد على أهمية إعادة اتحاد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطتها وأهمية التزام السلطة الفلسطينية بأولوية تطبيق أجندتها الإصلاحية».وأضاف أن الحكومة البريطانية والسلطة الفلسطينية اتفقا على تنسيق نهج نحو مستقبل غزة وفق مبادرات عربية وفلسطينية مع تأكيد المملكة المتحدة على «ضرورة تخلي (حركة حماس) عن التحكم بغزة وإطلاق سراح الأسرى لديها على الفور».ونقل البيان عن لامي أن «المملكة المتحدة واضحة بشأن أهمية إلغاء دور حماس في المستقبل ونلتزم بالعمل مع السلطة الفلسطينية بصفتها الكيان الحاكم الشرعي الوحيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة».وأكد في البيان بالقول «لن نتخلى عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية» مجددا التأكيد على التزام المملكة المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين.وقدم رئيس الوزراء الفلسطيني الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح الذي وضعته السلطة والذي يركز على تعزيز الاستدامة المالية وشفافية الحكم وتحسين إيصال الخدمات إلى الشعب الفلسطيني.وفي سياق متصل تعتزم المملكة المتحدة إعلان حزمة مساعدات للأراضي الفلسطينية المحتلة ومن المتوقع أن تتضمن مبلغ 101 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار أميركي) للإغاثة الإنسانية ودعم تنمية الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز حكم السلطة الفلسطينية والإصلاحات المستقبلية.

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