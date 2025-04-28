أمريكا تفقد سبع طائرات مسيّرة في اليمن بقيمة 210 ملايين دولار منذ مارس

MENAFN - Al-Bayan) أعلن مسؤول أمريكي، يوم الإثنين، أنّ الولايات المتحدة خسرت في اليمن، منذ مارس حين بدأت حملتها الجوية المكثفة ضد المتمردين الحوثيين، سبع طائرات مسيّرة من طراز "إم-كيو 9 ريبر"، يبلغ سعر الواحدة منها نحو 30 مليون دولار.

وقال المسؤول، طالباً عدم نشر اسمه، إنّه "منذ منتصف مارس فقدنا سبع طائرات من طراز إم كيو-9"، من دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الطائرات قد أُسقطت بنيران المتمردين أو فُقدت لأسباب أخرى.