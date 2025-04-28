أمريكا تفقد سبع طائرات مسيّرة في اليمن بقيمة 210 ملايين دولار منذ مارس

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أمريكا تفقد سبع طائرات مسيّرة في اليمن بقيمة 210 ملايين دولار منذ مارس
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن مسؤول أمريكي، يوم الإثنين، أنّ الولايات المتحدة خسرت في اليمن، منذ مارس حين بدأت حملتها الجوية المكثفة ضد المتمردين الحوثيين، سبع طائرات مسيّرة من طراز "إم-كيو 9 ريبر"، يبلغ سعر الواحدة منها نحو 30 مليون دولار.
وقال المسؤول، طالباً عدم نشر اسمه، إنّه "منذ منتصف مارس فقدنا سبع طائرات من طراز إم كيو-9"، من دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الطائرات قد أُسقطت بنيران المتمردين أو فُقدت لأسباب أخرى.
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