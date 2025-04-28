زيلينسكي يشيد بتصفية شخصيات عسكرية روسية كبيرة

MENAFN - Al-Bayan) أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، بجهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني لـ"تصفية" شخصيات عسكرية روسية بارزة على مدار أكثر من ثلاث سنوات منذ الغزو الروسي الشامل.

ولم تُشر تصريحات زيلينسكي، عبر تطبيق تيليجرام، إلى أي حالة محددة، لكنها بدت إشارة غير مباشرة إلى مقتل الجنرال الروسي ياروسلاف موسكاليك قبل أيام في محيط العاصمة.

وقال زيلينسكي، في إشارة إلى رئيس الجهاز أوليج إيفاشينكو: "أفاد رئيس الاستخبارات الخارجية الأوكرانية بتصفية أشخاص من القيادة العليا للقوات المسلحة الروسية. العدالة لا مفر منها".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "أفاد رئيس الجهاز بالمزيد من الإجراءات لمواجهة شبكات العملاء الروس في أوكرانيا والمخربين. نتائج جيدة. شكراً لكم على عملكم".

وكان الكرملين قد ألقى باللوم على أوكرانيا في تفجير سيارة مفخخة يوم الجمعة الماضي، أودى بحياة موسكاليك، البالغ من العمر 59 عاماً، وهو الأحدث في سلسلة اغتيالات لضباط عسكريين روس وشخصيات مؤيدة للحرب منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

ولم تُدلِ السلطات في كييف بأي تعليق مباشر على الهجوم.

وأمرت محكمة في موسكو بحبس مواطن أوكراني احتياطياً بتهمة الإرهاب على خلفية الهجوم.

من جانبها، أعلن جهاز المخابرات الأوكراني أنه قتل اللفتنانت جنرال إيجور كيريلوف، وهو قائد عسكري روسي رفيع المستوى، تتهمه أوكرانيا بالمسؤولية عن استخدام أسلحة كيميائية ضد القوات الأوكرانية في ديسمبر كانون الأول الماضي في موسكو.