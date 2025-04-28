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أمازون تطلق أول الأقمار الاصطناعية في كوكبتها المخصصة لتوفير الإنترنت

أمازون تطلق أول الأقمار الاصطناعية في كوكبتها المخصصة لتوفير الإنترنت

2025-04-28 10:02:09
(MENAFN- Al-Bayan) أطلقت شركة "أمازون" المملوكة لجيف بيزوس الإثنين أول الأقمار الاصطناعية من مجموعتها المخصصة لتوفير خدمة الإنترنت من الفضاء، على غرار شبكة "ستارلينك" المنافِسة التابعة لإيلون ماسك.
وأقلع الصاروخ الفضائي "أطلس 5" االتابع لمجموعة "يونايتد لونش ألاّينس" التي تضم شركتي "بوينغ" و"لوكهيد مارتن" بعيد الساعة 19,00 (23,00 ت غ) من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا وعلى متنه 27 قمرا اصطناعيا.
وسبق لـ"يونايتد لونش ألاّينس" أن أطلقت نموذجين أوليّين من الأقمار الاصطناعية لحساب "أمازون" في خريف عام 2023.
وستشكّل هذه الأقمار الاصطناعية الـ27 التابعة لمشروع "كايبر" باكورة كوكبة ستضم في نهاية المطاف أكثر من 3200 قمر اصطناعي في المدار المنخفض، بهدف توفير خدمة الإنترنت العالي السرعة إلى المناطق النائية في العالم، ومنها مناطق تشهد حروبا وكوارث.
وتهدف "أمازون" المملوكة للملياردير جيف بيزوس، إلى التنافس بشكل مباشر مع كوكبة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك.
وباتت كوكبة برنامج "ستارلينك" الذي أُطلق قبل سنوات تضم راهنا أكثر من 6750 قمرا اصطناعيا في المدار، وفق موقعها على الإنترنت، كما أنها الشركة الرائدة عالميا في هذه السوق المزدهرة.

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