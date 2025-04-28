ترامب يخفف الرسوم الجمركية قبيل زيارته إلى ميشيغان لدعم صناعة السيارات الأمريكية

ترامب يخفف الرسوم الجمركية قبيل زيارته إلى ميشيغان لدعم صناعة السيارات الأمريكية
وقال وزير التجارة، هوارد لوتنيك، في بيان من البيت الأبيض: "يبني الرئيس ترامب شراكة مهمة مع كل من شركات صناعة السيارات المحلية وعمالنا الأمريكيين العظماء".
وأضاف: "تمثل هذه الصفقة انتصاراً كبيراً لسياسة الرئيس التجارية، إذ تُكافئ الشركات التي تصنع محلياً، بينما تتيح فرصة للمصنعين الذين عبّروا عن التزامهم بالاستثمار في أمريكا وتوسيع نطاق تصنيعهم المحلي".
وكانت شركات صناعة السيارات قد قالت في وقت سابق من يوم الاثنين إنها تتوقع أن يخفف ترامب الرسوم الجمركية على السيارات قبيل زيارته إلى ولاية ميشيغان، موطن كبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية وأكثر من ألف من موردي السيارات الرئيسيين.
وحثّ تحالف لمصنعي السيارات الأمريكيين ترامب قبل أيام على عدم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات قطع الغيار، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى خفض مبيعات السيارات ورفع أسعارها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية