ترامب يخفف الرسوم الجمركية قبيل زيارته إلى ميشيغان لدعم صناعة السيارات الأمريكية

MENAFN - Al-Bayan) قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتحرك اليوم الثلاثاء للحد من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، وذلك بتخفيف بعض الرسوم المفروضة على قطع الغيار الأجنبية للسيارات المصنّعة محلياً، وعدم فرض رسوم إضافية على السيارات المصنوعة في الخارج.

وقال وزير التجارة، هوارد لوتنيك، في بيان من البيت الأبيض: "يبني الرئيس ترامب شراكة مهمة مع كل من شركات صناعة السيارات المحلية وعمالنا الأمريكيين العظماء".

وأضاف: "تمثل هذه الصفقة انتصاراً كبيراً لسياسة الرئيس التجارية، إذ تُكافئ الشركات التي تصنع محلياً، بينما تتيح فرصة للمصنعين الذين عبّروا عن التزامهم بالاستثمار في أمريكا وتوسيع نطاق تصنيعهم المحلي".

وكانت شركات صناعة السيارات قد قالت في وقت سابق من يوم الاثنين إنها تتوقع أن يخفف ترامب الرسوم الجمركية على السيارات قبيل زيارته إلى ولاية ميشيغان، موطن كبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية وأكثر من ألف من موردي السيارات الرئيسيين.

وحثّ تحالف لمصنعي السيارات الأمريكيين ترامب قبل أيام على عدم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات قطع الغيار، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى خفض مبيعات السيارات ورفع أسعارها.