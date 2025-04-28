سحب عصائر شهيرة من الأسواق الأمريكية بسبب مخاطر صحية

خبرني - أصدرت السلطات الأمريكية أمرا بسحب آلاف الزجاجات من عصير التفاح وعصير اليقطين من الأسواق بسبب مخاوف صحية.

وسحبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أكثر من 170 ألف زجاجة من عصير التفاح الشهير "مارتينيلي" في 28 ولاية أمريكية، بعد اكتشاف احتمال تلوثها بمادة الباتولين، وهي سموم فطرية طبيعية قد تسبب مشاكل صحية خطيرة للبشر والماشية.

ويُباع المنتج المتأثر، المعروف بعبواته الزجاجية الدائرية الشفافة ذات الغطاء المعدني الأبيض، في عبوات صغيرة تحتوي كل منها على 4 زجاجات سعة 10 أونصات. وتُوضع هذه العبوات في صناديق تحتوي على 6 عبوات صغيرة، أي ما مجموعه 24 زجاجة لكل صندوق.

وتحمل الزجاجات رقم المنتج "0 41244 04102 2" مع تاريخ انتهاء صلاحية محدد في 5 ديسمبر 2026، وتُطبع هذه المعلومات على الملصق أو مباشرة على الزجاجة.

وشمل السحب ما مجموعه 7234 صندوقا، ليصل العدد الإجمالي للزجاجات المسحوبة إلى 173616 زجاجة.

وتم توزيع العصير في ولايات من بينها كاليفورنيا وتكساس ونيويورك وفلوريدا وإلينوي وأوهايو، بالإضافة إلى أكثر من 20 ولاية أخرى.

وأكدت إدارة FDA أن عملية السحب طوعية، وصُنفت ضمن الفئة الثانية، ما يعني أن المنتج قد يسبب آثارا صحية سلبية مؤقتة أو قابلة للعلاج الطبي، دون الإبلاغ حتى الآن عن أي حالات مرضية متعلقة به.

وطالبت الوكالة المستهلكين بعدم استهلاك العصير المسحوب، مع التوصية بالتخلص منه أو إعادته إلى مكان الشراء، محذرة من أن استهلاكه قد يؤدي إلى أعراض مثل السعال والصفير وضيق التنفس والصداع والارتباك والغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن والطفح الجلدي والتعب. وفي حال ظهور أي من هذه الأعراض، شددت الوكالة على ضرورة مراجعة الطبيب فورا.

وفي سياق مشابه، سحبت شركة "ووكرز واين جوس ذ.م.م"، ومقرها نيويورك، عبوات عصير يقطين بعد اكتشاف أنه لم يكن حامضيا بما يكفي لضمان تعقيمه بطريقة آمنة عبر عملية "الملء الساخن"، ما يفتح المجال أمام نمو بكتيريا التسمم الغذائي، التي قد تؤدي إلى شلل الجسم بالكامل، بما في ذلك العضلات المسؤولة عن التنفس، ما يجعله قاتلا في بعض الحالات.

ووُزع عصير اليقطين المتأثر عبر متجر "ووكرز" في نيويورك وعدد من مصانع النبيذ التجارية في ولايات إلينوي وإنديانا وكانساس وكنتاكي وميشيغان ومينيسوتا ونيوجيرسي وبنسلفانيا وويسكونسن.

ودعت السلطات إلى سحب المنتجات المتأثرة فورا، مشددة على أهمية التحقق من تفاصيل المنتج والتصرف وفق التوصيات الصحية.