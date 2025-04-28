سحب عصائر شهيرة من الأسواق الأمريكية بسبب مخاطر صحية

سحب عصائر شهيرة من الأسواق الأمريكية بسبب مخاطر صحية
خبرني - أصدرت السلطات الأمريكية أمرا بسحب آلاف الزجاجات من عصير التفاح وعصير اليقطين من الأسواق بسبب مخاوف صحية.
وسحبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أكثر من 170 ألف زجاجة من عصير التفاح الشهير "مارتينيلي" في 28 ولاية أمريكية، بعد اكتشاف احتمال تلوثها بمادة الباتولين، وهي سموم فطرية طبيعية قد تسبب مشاكل صحية خطيرة للبشر والماشية.
ويُباع المنتج المتأثر، المعروف بعبواته الزجاجية الدائرية الشفافة ذات الغطاء المعدني الأبيض، في عبوات صغيرة تحتوي كل منها على 4 زجاجات سعة 10 أونصات. وتُوضع هذه العبوات في صناديق تحتوي على 6 عبوات صغيرة، أي ما مجموعه 24 زجاجة لكل صندوق.
وتحمل الزجاجات رقم المنتج "0 41244 04102 2" مع تاريخ انتهاء صلاحية محدد في 5 ديسمبر 2026، وتُطبع هذه المعلومات على الملصق أو مباشرة على الزجاجة.
وشمل السحب ما مجموعه 7234 صندوقا، ليصل العدد الإجمالي للزجاجات المسحوبة إلى 173616 زجاجة.
وتم توزيع العصير في ولايات من بينها كاليفورنيا وتكساس ونيويورك وفلوريدا وإلينوي وأوهايو، بالإضافة إلى أكثر من 20 ولاية أخرى.
وأكدت إدارة FDA أن عملية السحب طوعية، وصُنفت ضمن الفئة الثانية، ما يعني أن المنتج قد يسبب آثارا صحية سلبية مؤقتة أو قابلة للعلاج الطبي، دون الإبلاغ حتى الآن عن أي حالات مرضية متعلقة به.
وطالبت الوكالة المستهلكين بعدم استهلاك العصير المسحوب، مع التوصية بالتخلص منه أو إعادته إلى مكان الشراء، محذرة من أن استهلاكه قد يؤدي إلى أعراض مثل السعال والصفير وضيق التنفس والصداع والارتباك والغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن والطفح الجلدي والتعب. وفي حال ظهور أي من هذه الأعراض، شددت الوكالة على ضرورة مراجعة الطبيب فورا.
وفي سياق مشابه، سحبت شركة "ووكرز واين جوس ذ.م.م"، ومقرها نيويورك، عبوات عصير يقطين بعد اكتشاف أنه لم يكن حامضيا بما يكفي لضمان تعقيمه بطريقة آمنة عبر عملية "الملء الساخن"، ما يفتح المجال أمام نمو بكتيريا التسمم الغذائي، التي قد تؤدي إلى شلل الجسم بالكامل، بما في ذلك العضلات المسؤولة عن التنفس، ما يجعله قاتلا في بعض الحالات.
ووُزع عصير اليقطين المتأثر عبر متجر "ووكرز" في نيويورك وعدد من مصانع النبيذ التجارية في ولايات إلينوي وإنديانا وكانساس وكنتاكي وميشيغان ومينيسوتا ونيوجيرسي وبنسلفانيا وويسكونسن.
ودعت السلطات إلى سحب المنتجات المتأثرة فورا، مشددة على أهمية التحقق من تفاصيل المنتج والتصرف وفق التوصيات الصحية.
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