أنواع من السرطان يصعب علاجها

خبرني - عددت الطبيبة وأخصائية علاج الأورام الروسية لاريسا سميرنوفا بعض أنواع السرطان التي يصعب على الطب علاجها.

وفي لقاء مع موقع Gazeta قالت الطبيبة:"على الرغم من التقدم الحاصل في مجال الطب وتطوير الأدوية، إلا أنه توجد حتى الآن بعض أنواع من السرطانات التي يصعب علاجها".

وأضافت:"مشكلة علاج سرطان القولون والمستقيم على سبيل المثال لم يتم حلها بشكل كامل حتى الآن، هذا السرطان شائع جدا من حيث معدل الإصابات، لذا يشكل مشكلة كبيرة. وكذلك الأمر بالنسبة لسرطان المعدة وسرطان البنكرياس، علاج هذين النوعين من السرطان ما يزال صعبا".

وأشارت الطبيبة إلى أنه وبالرغم من صعوبة علاج بعض الأورام لكن الطب أصبح أكثر قدرة على علاج بعض الأنواع الأخرى، فعلى سبيل المثال كان الورم الملانيني يعتبر ورما مميتا منذ قبل 20 سنة، لكن ومع ظهور الأدوية المناعية الحديثة للأورام، تغير الوضع بشكل كبير وبعد العلاج يمكن للشخص أن يعيش لفترة طويلة.

ونوهت سميرنوفا إلى أن قدرات الطب تتطورت أيضا في علاج سرطان الثدي وسرطان البروستات، وحدثت تطورات كبيرة في السنوات الماضية في مجال علاج سرطان الرئة الذي كان يعتبر من أخطر أنواع الأورام الخبيثة، ففي الماضي كان العديد من المرضى يتوفون بعد سنة تقريبا من ظهور هذا النوع من السرطان لديهم، لكن ومع ظهور الأدوية المناعية الجديدة والعلاجات الحديثة التي تستهدف منطقة الورم بدقة، تبدّل الأمر، وبات لدى المرضى فرص أكبر للشفاء.

وتشير الدراسات الطبية إلى أنه ومن بين أخطر أنواع الأورام السرطانية أيضا سرطان الكبد، وسرطان الغدد اللمفاوية، وكذلك السرطانات التي تصيب الرأس، وسرطان البروستات، وسرطان الرئة.