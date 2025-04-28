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محافظ المحرق يستقبل الكاتب التونسي سليم بودبوس ويتسلم نسخة من كتابه "من باب بحر إلى باب البحرين"

محافظ المحرق يستقبل الكاتب التونسي سليم بودبوس ويتسلم نسخة من كتابه "من باب بحر إلى باب البحرين"

2025-04-28 08:13:26
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بجهود‭ ‬الكُتّاب‭ ‬العرب‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬التحولات‭ ‬السياسية‭ ‬والثقافية‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الشعوب،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الإصدارات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬المشهد‭ ‬الثقافي‭ ‬والفكري‭ ‬وتوثيق‭ ‬مراحل‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودورها‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬المحافظ‭ ‬للكاتب‭ ‬التونسي‭ ‬الأستاذ‭ ‬سليم‭ ‬مصطفى‭ ‬بودبوس،‭ ‬كاتب‭ ‬الرأي‭ ‬بصحيفة‭ ‬البلاد،‭ ‬والذي‭ ‬أهدى‭ ‬المحافظ‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬كتابه‮ «‬من‭ ‬باب‭ ‬بحر‭ ‬إلى‭ ‬باب‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬وأثنى‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬الجهد‭ ‬التوثيقي‭ ‬والتحليلي‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬الكاتب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الكتاب‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحولات‭ ‬السياسية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توثيق‭ ‬محطات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬التونسية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الكاتب‭ ‬سليم‭ ‬بودبوس‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬للمحافظ‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬وتقديره‭ ‬للإصدارات‭ ‬الفكرية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‭ ‬يقدم‭ ‬شهادة‭ ‬توثيقية‭ ‬دقيقة‭ ‬حول‭ ‬المشهد‭ ‬البحريني‭ ‬وعلاقاته‭ ‬الخارجية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إبراز‭ ‬محطات‭ ‬التعاون‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وتونس‭.‬

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