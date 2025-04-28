محافظ المحرق يستقبل الكاتب التونسي سليم بودبوس ويتسلم نسخة من كتابه "من باب بحر إلى باب البحرين"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬المحافظ‭ ‬للكاتب‭ ‬التونسي‭ ‬الأستاذ‭ ‬سليم‭ ‬مصطفى‭ ‬بودبوس،‭ ‬كاتب‭ ‬الرأي‭ ‬بصحيفة‭ ‬البلاد،‭ ‬والذي‭ ‬أهدى‭ ‬المحافظ‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬كتابه‮ «‬من‭ ‬باب‭ ‬بحر‭ ‬إلى‭ ‬باب‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬وأثنى‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬الجهد‭ ‬التوثيقي‭ ‬والتحليلي‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬الكاتب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الكتاب‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحولات‭ ‬السياسية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توثيق‭ ‬محطات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬التونسية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الكاتب‭ ‬سليم‭ ‬بودبوس‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬للمحافظ‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬وتقديره‭ ‬للإصدارات‭ ‬الفكرية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‭ ‬يقدم‭ ‬شهادة‭ ‬توثيقية‭ ‬دقيقة‭ ‬حول‭ ‬المشهد‭ ‬البحريني‭ ‬وعلاقاته‭ ‬الخارجية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إبراز‭ ‬محطات‭ ‬التعاون‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وتونس‭.‬