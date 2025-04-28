محافظ المحرق يستقبل الكاتب التونسي سليم بودبوس ويتسلم نسخة من كتابه "من باب بحر إلى باب البحرين"

محافظ المحرق يستقبل الكاتب التونسي سليم بودبوس ويتسلم نسخة من كتابه "من باب بحر إلى باب البحرين"
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للكاتب التونسي الأستاذ سليم مصطفى بودبوس، كاتب الرأي بصحيفة البلاد، والذي أهدى المحافظ نسخة من كتابه «من باب بحر إلى باب البحرين»، وأثنى المحافظ على الجهد التوثيقي والتحليلي الذي بذله الكاتب في هذا العمل، مشيراً إلى أهمية الكتاب في تسليط الضوء على التحولات السياسية والثقافية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى توثيق محطات بارزة في العلاقات البحرينية التونسية.
من جانبه، أعرب الكاتب سليم بودبوس عن شكره وامتنانه للمحافظ على دعمه وتقديره للإصدارات الفكرية، مشيراً إلى أن الكتاب يقدم شهادة توثيقية دقيقة حول المشهد البحريني وعلاقاته الخارجية، إلى جانب إبراز محطات التعاون المتميزة بين البحرين وتونس.
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