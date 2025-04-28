"السلام التخصصي" ينظم فعالية توعوية بمتلازمة القولون العصبي
وتضمنت الفعالية محاضرة توعوية القاها الدكتور ميثم الصددي استشاري الجهاز الهضمي والمناظير واستعرض خلالها المستجدات الطبية في علاجات القولون العصبي وشارك في المحاضرة
الدكتورة ايمان فريد طبيب استشاري و رئيس قسم المختبر والضيف المتحدث ابرار عمران اخصائية التغذية العلاجية
وقد تفاعل الحضور بشكل كبير مع المحاضرين واشادوا بالتنظيم المميز للفعالية من جانب المستشفى
وتحرص مستشفى السلام التخصصي على الفعالية العلمية ونشر التوعية المستمر لتعزيز المفاهيم الصحية في المجتمع.
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