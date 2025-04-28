  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
"السلام التخصصي" ينظم فعالية توعوية بمتلازمة القولون العصبي

"السلام التخصصي" ينظم فعالية توعوية بمتلازمة القولون العصبي

2025-04-28 08:13:24
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬بمناسبة‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭ ‬بمتلازمة‭ ‬القولون‭ ‬العصبي،‭ ‬نظمت‭ ‬مستشفى‭ ‬السلام‭ ‬التخصصي‭ ‬فعالية‭ ‬توعوية‭ ‬بمتلازمة‭ ‬القولون‭ ‬العصبي‭ ‬وقدمت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الفعالية‭ ‬فحوصات‭ ‬مختبرية‭ ‬مجانية‭ ‬وفحص‭ ‬مكونات‭ ‬الجسم‭ ‬للمشاركين‭ . ‬

وتضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬محاضرة‭ ‬توعوية‭ ‬القاها‭ ‬الدكتور‭ ‬ميثم‭ ‬الصددي‭ ‬استشاري‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬والمناظير‭ ‬واستعرض‭ ‬خلالها‭ ‬المستجدات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬علاجات‭ ‬القولون‭ ‬العصبي‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬المحاضرة‭ ‬

الدكتورة‭ ‬ايمان‭ ‬فريد‭ ‬طبيب‭ ‬استشاري‭ ‬و‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المختبر‭ ‬والضيف‭ ‬المتحدث‭ ‬ابرار‭ ‬عمران‭ ‬اخصائية‭ ‬التغذية‭ ‬العلاجية‭ ‬

وقد‭ ‬تفاعل‭ ‬الحضور‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬المحاضرين‭ ‬واشادوا‭ ‬بالتنظيم‭ ‬المميز‭ ‬للفعالية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المستشفى‭ ‬

وتحرص‭ ‬مستشفى‭ ‬السلام‭ ‬التخصصي‭ ‬على‭ ‬الفعالية‭ ‬العلمية‭ ‬ونشر‭ ‬التوعية‭ ‬المستمر‭ ‬لتعزيز‭ ‬المفاهيم‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬

MENAFN28042025000055011008ID1109483566

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث