كل ما يجب أن تعرفه عن.. السكري الكاذبالدكتور علي الظن: تتشابه أعراض السكري الكاذب مع السكري الحقيقي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬ان‭ ‬السكري‭ ‬الكاذب‭ ‬سمي‭ (‬ Diabetes ‭ ‬ insipidus ‭) ‬بهذا‭ ‬الاسم‭ ‬بسبب‭ ‬التشابه‭ ‬الشديد‭ ‬للأعراض‭ ‬مع‭ ‬اعراض‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬الحقيقي‭. ‬مبينا‭ ‬انها‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬كثرة‭ ‬التبول‭ ‬اثناء‭ ‬النهار‭ ‬‏والاستيقاظ‭ ‬المتكرر‭ ‬للتبول‭ ‬ليلا‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الإحساس‭ ‬بالعطش‭ ‬الشديد‭ ‬وجفاف‭ ‬الحلق‭ ‬والجلد‭ ‬وفقدان‭ ‬الوزن‭ ‬والشعور‭ ‬بالتعب‭ ‬والارهاق‭ ‬وضعف‭ ‬التركيز‭ ‬الشديد‭ ‬‏وذلك‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬اختلاف‭ ‬طبيعة‭ ‬المرضين‭ ‬عن‭ ‬بعضهما‭ ‬تمام‭ ‬الاختلاف‭.‬

وعن‭ ‬الاسباب،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬السكري‭ ‬الكاذب‭ ‬أسبابه‭ ‬متعددة‭ ‬ولكن‭ ‬كلها‭ ‬تتعلق‭ ‬أساساً‭ ‬بخلل‭ ‬في‭ ‬هرمون‭ ‬منع‭ ‬التبول‭ (‬ ADH ‭) ‬ويفرز‭ ‬هذا‭ ‬الهرمون‭ ‬من‭ ‬الغدة‭ ‬النخامية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬أسفل‭ ‬المخ‭ ‬وهو‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬ادرار‭ ‬البول‭.‬

وقد‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬الخلل‭ ‬بلا‭ ‬سبب‭ ‬واضح‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬بعد‭ ‬اصابات‭ ‬الرأس‭ ‬في‭ ‬الحوادث‭ ‬أو‭ ‬نتيجة‭ ‬لحدوث‭ ‬أورام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الغدة‭ ‬النخامية‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬استئصال‭ ‬الأورام‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الأمراض‭ ‬الوراثية‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬للسيدات‭ ‬الحوامل‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مراحل‭ ‬الحمل‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬الكلي‭ ‬المزمنة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬حدوثه‭ ‬كأثر‭ ‬جانبي‭ ‬لبعض‭ ‬الأدوية‭ ‬المستخدمة‭ ‬لعلاج‭ ‬الأمراض‭ ‬الأخرى‭.‬

وأضاف‭ ‬يعتمد‭ ‬العلاج‭ ‬أولاً‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬ودقة‭ ‬التشخيص‭ ‬لمعرفة‭ ‬سبب‭ ‬قصور‭ ‬الهرمون‭ ‬هل‭ ‬هو‭ ‬نقص‭ ‬افراز‭ ‬مركزي‭ (‬أي‭ ‬من‭ ‬الغده‭ ‬النخامية‭ ‬نفسها‭) ‬أو‭ ‬تكسير‭ ‬ثانوي‭ (‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬نتيجة‭ ‬افراز‭ ‬انزيمات‭ ‬تكسر‭ ‬الهرمون‭ ‬من‭ ‬المشيمة‭ ‬عند‭ ‬السيدات‭ ‬الحوامل‭) ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬الكليتين‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ ‬لأوامر‭ ‬الهرمون‭ ‬أو‭ ‬هو‭ ‬نتيجة‭ ‬استعمال‭ ‬الأدوية‭ ‬المسببة‭ ‬للمرض‭.‬

ويعتمد‭ ‬العلاج‭ ‬على‭ ‬تشخيص‭ ‬السبب‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تعويض‭ ‬نقص‭ ‬الافراز‭ ‬المركزي‭ ‬بتناول‭ ‬بديل‭ ‬للهرمون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفم‭ ‬او‭ ‬بخاخ‭ ‬الانف‭ ‬وفي‭ ‬باقي‭ ‬الحالات‭ ‬تُستخدم‭ ‬انواع‭ ‬اخري‭ ‬من‭ ‬الادوية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الي‭ ‬تقليل‭ ‬تناول‭ ‬الملح‭ ‬وتعويض‭ ‬السوائل‭ ‬المفقودة‭ ‬لتجنب‭ ‬الجفاف‭.‬

من‭ ‬المهم‭ ‬ان‭ ‬يدرك‭ ‬الناس‭ ‬ان‭ ‬التبول‭ ‬المفرط‭ ‬والعطش‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬دائما‭ ‬الاصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري،‭ ‬فالسكري‭ ‬الكاذب‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بمستوي‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬وانه‭ ‬يمكن‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬الوعي‭ ‬به‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬التشخيص‭ ‬والعلاج‭ ‬بشكل‭ ‬مبكر‭.‬