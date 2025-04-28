كل ما يجب أن تعرفه عن.. السكري الكاذبالدكتور علي الظن: تتشابه أعراض السكري الكاذب مع السكري الحقيقي

كل ما يجب أن تعرفه عن.. السكري الكاذبالدكتور علي الظن: تتشابه أعراض السكري الكاذب مع السكري الحقيقي
أوضح الدكتور علي ان السكري الكاذب سمي ( Diabetes insipidus ) بهذا الاسم بسبب التشابه الشديد للأعراض مع اعراض داء السكري الحقيقي. مبينا انها تتمثل في كثرة التبول اثناء النهار والاستيقاظ المتكرر للتبول ليلا بالإضافة الى الإحساس بالعطش الشديد وجفاف الحلق والجلد وفقدان الوزن والشعور بالتعب والارهاق وضعف التركيز الشديد وذلك بالرغم من اختلاف طبيعة المرضين عن بعضهما تمام الاختلاف.
وعن الاسباب، أشار إلى ان السكري الكاذب أسبابه متعددة ولكن كلها تتعلق أساساً بخلل في هرمون منع التبول ( ADH ) ويفرز هذا الهرمون من الغدة النخامية الموجودة في الرأس أسفل المخ وهو المسؤول عن التحكم في ادرار البول.
وقد يحدث هذا الخلل بلا سبب واضح كما انه قد يحدث بعد اصابات الرأس في الحوادث أو نتيجة لحدوث أورام في منطقة الغدة النخامية أو بعد استئصال الأورام من هذه المنطقة، هذا بالإضافة إلى بعض الأمراض الوراثية كما انه قد يحدث للسيدات الحوامل خاصة في آخر مراحل الحمل وكذلك في المرضى الذين يعانون من مشاكل الكلي المزمنة، بالإضافة إلى إمكانية حدوثه كأثر جانبي لبعض الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض الأخرى.
وأضاف يعتمد العلاج أولاً على سرعة ودقة التشخيص لمعرفة سبب قصور الهرمون هل هو نقص افراز مركزي (أي من الغده النخامية نفسها) أو تكسير ثانوي (كما يحدث نتيجة افراز انزيمات تكسر الهرمون من المشيمة عند السيدات الحوامل) أو عدم قدرة الكليتين على الاستجابة لأوامر الهرمون أو هو نتيجة استعمال الأدوية المسببة للمرض.
ويعتمد العلاج على تشخيص السبب حيث يتم تعويض نقص الافراز المركزي بتناول بديل للهرمون عن طريق الفم او بخاخ الانف وفي باقي الحالات تُستخدم انواع اخري من الادوية، بالإضافة الي تقليل تناول الملح وتعويض السوائل المفقودة لتجنب الجفاف.
من المهم ان يدرك الناس ان التبول المفرط والعطش لا يعني دائما الاصابة بمرض السكري، فالسكري الكاذب ليس له علاقة بمستوي السكر في الدم وانه يمكن التعامل معه بشكل فعال إذا تم الوعي به مما يؤدي إلى التشخيص والعلاج بشكل مبكر.
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