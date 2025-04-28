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مصدران مصريان: المحادثات التي تستضيفها القاهرة بشأن غزة تشهد تقدما كبيرا

مصدران مصريان: المحادثات التي تستضيفها القاهرة بشأن غزة تشهد تقدما كبيرا

2025-04-28 08:11:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مصدران أمنيان مصريان، بأنّ المحادثات التي تستضيفها القاهرة بشأن غزة تشهد تقدّما كبيرا.
وبيّن المصدران ، أن الأطراف اتفقت على عدد من القضايا منها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة.
ولفتا إلى أنه ما تزال بعض النقاط الشائكة قائمة رغم التقدّم المحرز في المحادثات، ومنها تسليح حماس.
ويلتقي رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، الاثنين، مع وفد التفاوض الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية في العاصمة المصرية القاهرة، وفقا للقاهرة الإخبارية.
ويأتي اللقاء في أعقاب زيارة وفد حركة حماس لمصر منذ عدة أيام؛ لبحث الهدنة وصولا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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