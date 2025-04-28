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الأمم المتحدة تحذّر من أن أعمال النهب آخذة بالتزايد في غزة

الأمم المتحدة تحذّر من أن أعمال النهب آخذة بالتزايد في غزة

2025-04-28 08:11:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذّر متحدث باسم الأمم المتحدة من أن أعمال النهب آخذة بالتزايد في قطاع غزة الذي يواجه وضعا إنسانيا مزريا، خصوصا بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية منذ آذار/ مارس.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "ثمّة معلومات متزايدة تفيد بوقوع أعمال نهب في سياق وضع إنساني يائس ونقص في السلع"، مشيرا خصوصا إلى أعمال نهب وقعت في نهاية الأسبوع، استهدفت شاحنة في دير البلح ومستودعا في مدينة غزة.
وأشار إلى عدم وجود معلومات لديه بشأن مرتكبي هذه الأعمال.
وأضاف "خلال الفترة الانتقالية لوقف إطلاق النار، حين كانت تدخل المساعدات، لم نتلقَّ أي معلومات عن أعمل نهب".

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