الأمم المتحدة تحذّر من أن أعمال النهب آخذة بالتزايد في غزة

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الأمم المتحدة تحذّر من أن أعمال النهب آخذة بالتزايد في غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذّر متحدث باسم الأمم المتحدة من أن أعمال النهب آخذة بالتزايد في قطاع غزة الذي يواجه وضعا إنسانيا مزريا، خصوصا بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية منذ آذار/ مارس.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "ثمّة معلومات متزايدة تفيد بوقوع أعمال نهب في سياق وضع إنساني يائس ونقص في السلع"، مشيرا خصوصا إلى أعمال نهب وقعت في نهاية الأسبوع، استهدفت شاحنة في دير البلح ومستودعا في مدينة غزة.
وأشار إلى عدم وجود معلومات لديه بشأن مرتكبي هذه الأعمال.
وأضاف "خلال الفترة الانتقالية لوقف إطلاق النار، حين كانت تدخل المساعدات، لم نتلقَّ أي معلومات عن أعمل نهب".
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "ثمّة معلومات متزايدة تفيد بوقوع أعمال نهب في سياق وضع إنساني يائس ونقص في السلع"، مشيرا خصوصا إلى أعمال نهب وقعت في نهاية الأسبوع، استهدفت شاحنة في دير البلح ومستودعا في مدينة غزة.
وأشار إلى عدم وجود معلومات لديه بشأن مرتكبي هذه الأعمال.
وأضاف "خلال الفترة الانتقالية لوقف إطلاق النار، حين كانت تدخل المساعدات، لم نتلقَّ أي معلومات عن أعمل نهب".
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