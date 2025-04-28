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انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف

انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف

2025-04-28 08:11:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلت صحيفة "بابليك نيوز".

وذكرت الصحيفة أن صافرات الإنذار تدوي في جميع أرجاء العاصمة تحذيرا من تهديد جوي.
وبدأت القوات الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تستهدف المنازل السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية خلال مواجهاتها مع القوات المسلحة الأوكرانية، فيما أشار إلى أن العمليات العسكرية الروسية تركز على الأهداف العسكرية والاستراتيجية فقط.

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