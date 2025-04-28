رومانو: أنشيلوتي ينهي حقبته في ريال مدريد قبل مونديال الأندية لتدريب البرازيل

خبرني - كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار انتقالات لاعبي كرة القدم والمدربين، أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد، قد توصل إلى اتفاق لتدريب منتخب البرازيل.

وقال رومانو عبر حسابه في منصة "إكس"، إن الاتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي لكرة القدم سيبدأ اعتبارا من يونيو المقبل، مما يعني أن المدرب الإيطالي لن يكون على رأس الجهاز الفني لريال مدريد خلال بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة خلال الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو المقبلين.

وبحسب رومانو، سيتم الانفصال بين ريال مدريد وأنشيلوتي بشكل رسمي، بما يسمح للمدرب الإيطالي ببدء الخطوات اللازمة لاستلام مهام تدريب البرازيل.

وذكرت تقارير إعلامية أن ريال مدريد يخطط للاعتماد على مدرب مؤقت خلال مونديال الأندية 2025 في حال رحيل أنشيلوتي، على أن يبدأ النادي مشروعا رياضيا جديدا باستقطاب تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الحالي ولاعب الريال السابق، لتولي منصب المدير الفني على المدى الطويل.

وكانت عدة تقارير أفادت بأن أنشيلوتي بات قريبا من الرحيل عن ريال مدريد قبل نهاية عقده في صيف 2026، بسبب تراجع نتائج الفريق هذا الموسم.

وخسر الريال نهائي كأس ملك إسبانيا أمام الغريم التقليدي برشلونة بنتيجة 2-3 السبت الماضي، وذلك بعد أسبوعين فقط من وداع دوري أبطال أوروبا بالسقوط أمام أرسنال في ربع النهائي.