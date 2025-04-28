رومانو: أنشيلوتي ينهي حقبته في ريال مدريد قبل مونديال الأندية لتدريب البرازيل

رومانو: أنشيلوتي ينهي حقبته في ريال مدريد قبل مونديال الأندية لتدريب البرازيل
خبرني - كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار انتقالات لاعبي كرة القدم والمدربين، أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد، قد توصل إلى اتفاق لتدريب منتخب البرازيل.
وقال رومانو عبر حسابه في منصة "إكس"، إن الاتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي لكرة القدم سيبدأ اعتبارا من يونيو المقبل، مما يعني أن المدرب الإيطالي لن يكون على رأس الجهاز الفني لريال مدريد خلال بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة خلال الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو المقبلين.
وبحسب رومانو، سيتم الانفصال بين ريال مدريد وأنشيلوتي بشكل رسمي، بما يسمح للمدرب الإيطالي ببدء الخطوات اللازمة لاستلام مهام تدريب البرازيل.
وذكرت تقارير إعلامية أن ريال مدريد يخطط للاعتماد على مدرب مؤقت خلال مونديال الأندية 2025 في حال رحيل أنشيلوتي، على أن يبدأ النادي مشروعا رياضيا جديدا باستقطاب تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الحالي ولاعب الريال السابق، لتولي منصب المدير الفني على المدى الطويل.
وكانت عدة تقارير أفادت بأن أنشيلوتي بات قريبا من الرحيل عن ريال مدريد قبل نهاية عقده في صيف 2026، بسبب تراجع نتائج الفريق هذا الموسم.
وخسر الريال نهائي كأس ملك إسبانيا أمام الغريم التقليدي برشلونة بنتيجة 2-3 السبت الماضي، وذلك بعد أسبوعين فقط من وداع دوري أبطال أوروبا بالسقوط أمام أرسنال في ربع النهائي.
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