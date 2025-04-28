إسبانيا تعلن حالة الطوارئ بعد انقطاع الكهرباء عن البلاد

إسبانيا تعلن حالة الطوارئ بعد انقطاع الكهرباء عن البلاد
خبرني - أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت حالة الطوارئ بعد حدوث عطل واسع النطاق في شبكة الكهرباء.
ووفقا لبيانات الوكالة فإن نظام حالة الطوارئ سيكون ساري المفعول في المناطق التي تطلبه من الحكومة.
وأضافت "رويترز" بأن كلا من مدريد والأندلس وإستريمادورا قد توجهت بالفعل إلى الحكومة بطلب فرض حالة الطوارئ.
وفي وقت سابق، أعلنت قناة "Sexta" التلفزيونية عن انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي والاتصالات في إسبانيا والبرتغال.
وسجلت انقطاعات في مدريد وبرشلونة وبلنسية ولا كورونيا وإشبيلية ومدن أخرى. كما شهد مطار مدريد-باراخاس الدولي اضطرابات كبيرة في عملياته. وتوقفت حركة المرور في عدة مناطق بسبب تعطل إشارات المرور، كما امتدت أعطال الكهرباء إلى أراضي البرتغال.
ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب العطل الكبير الذي أصاب شبكة الكهرباء الوطنية الإسبانية، حيث تعمل السلطات وشركات الطاقة على تقصي ملابسات الحادث.
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