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إسبانيا تعلن حالة الطوارئ بعد انقطاع الكهرباء عن البلاد

إسبانيا تعلن حالة الطوارئ بعد انقطاع الكهرباء عن البلاد

2025-04-28 08:01:37
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت حالة الطوارئ بعد حدوث عطل واسع النطاق في شبكة الكهرباء.

ووفقا لبيانات الوكالة فإن نظام حالة الطوارئ سيكون ساري المفعول في المناطق التي تطلبه من الحكومة.

وأضافت "رويترز" بأن كلا من مدريد والأندلس وإستريمادورا قد توجهت بالفعل إلى الحكومة بطلب فرض حالة الطوارئ.

وفي وقت سابق، أعلنت قناة "Sexta" التلفزيونية عن انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي والاتصالات في إسبانيا والبرتغال.

وسجلت انقطاعات في مدريد وبرشلونة وبلنسية ولا كورونيا وإشبيلية ومدن أخرى. كما شهد مطار مدريد-باراخاس الدولي اضطرابات كبيرة في عملياته. وتوقفت حركة المرور في عدة مناطق بسبب تعطل إشارات المرور، كما امتدت أعطال الكهرباء إلى أراضي البرتغال.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب العطل الكبير الذي أصاب شبكة الكهرباء الوطنية الإسبانية، حيث تعمل السلطات وشركات الطاقة على تقصي ملابسات الحادث.

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