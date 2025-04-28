ماتش للضيافة آسيا تكشف عن برنامج الضيافة الرسمي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبةTM جدة 2025

MENAFN - Asdaf News) أسلوب جديد كلياً تتنافس فيه الفرق الأربعة النهائية في بطولة مركزية تتألف من ثلاث مباريات إضافية تُقام عبر ملعبين في جدة، حيث تعيش المملكة حمى كرة القدم القارية هذا الأسبوع.

شهدت مباريات الدور ربع النهائي مواجهات حاسمة خاضتها أندية الهلال والأهلي والنصر من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مواجهة السد القطري مع كاواساكي فرونتال الياباني. وقد انتصر الهلال على غوانجو الكوري الجنوبي، والأهلي على بوريرام يونايتد التايلاندي، والنصر على يوكوهاما إف مارينوس الياباني، فيما تغلب كاواساكي فرونتال على السد ليحدد المتأهلين إلى نصف النهائي.

سيلتقي نادي الهلال مع نظيره الأهلي مساء الثلاثاء، بينما سيواجه نادي النصر فريق يوكوهاما إف مارينوس يوم الأربعاء، على أن يتواجه الفائزان في المباراة النهائية يوم السبت 3 مايو.

سيتمكن ضيوف برنامج الضيافة الرسمي من الاستمتاع بأجواء المباريات الراقية من الصالات المشتركة أو الأجنحة الخاصة، والتي توفر أفضل الإطلالات على أرضية الملعب وخدمة ضيافة متميزة.

وتفخر ماتش بالتعاون مجدداً مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن شراكة مستمرة، وتتطلع إلى تقديم تجربة ضيافة استثنائية في المملكة العربية السعودية.

كما اعتمد الاتحاد الآسيوي ماتش للضيافة آسيا بوصفها“وكالة الإقامة الرسمية” و”المزود الرسمي لخدمات التذاكر والإقامة” لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبةTM جدة، لتقديم خدمات الإقامة والتذاكر من الفئة الأولى للجماهير والمجموعات القادمة.