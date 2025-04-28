ماتش للضيافة آسيا تكشف عن برنامج الضيافة الرسمي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبةTM جدة 2025

ماتش للضيافة آسيا تكشف عن برنامج الضيافة الرسمي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبةTM جدة 2025
شهدت مباريات الدور ربع النهائي مواجهات حاسمة خاضتها أندية الهلال والأهلي والنصر من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مواجهة السد القطري مع كاواساكي فرونتال الياباني. وقد انتصر الهلال على غوانجو الكوري الجنوبي، والأهلي على بوريرام يونايتد التايلاندي، والنصر على يوكوهاما إف مارينوس الياباني، فيما تغلب كاواساكي فرونتال على السد ليحدد المتأهلين إلى نصف النهائي.
سيلتقي نادي الهلال مع نظيره الأهلي مساء الثلاثاء، بينما سيواجه نادي النصر فريق يوكوهاما إف مارينوس يوم الأربعاء، على أن يتواجه الفائزان في المباراة النهائية يوم السبت 3 مايو.
سيتمكن ضيوف برنامج الضيافة الرسمي من الاستمتاع بأجواء المباريات الراقية من الصالات المشتركة أو الأجنحة الخاصة، والتي توفر أفضل الإطلالات على أرضية الملعب وخدمة ضيافة متميزة.
وتفخر ماتش بالتعاون مجدداً مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن شراكة مستمرة، وتتطلع إلى تقديم تجربة ضيافة استثنائية في المملكة العربية السعودية.
كما اعتمد الاتحاد الآسيوي ماتش للضيافة آسيا بوصفها“وكالة الإقامة الرسمية” و”المزود الرسمي لخدمات التذاكر والإقامة” لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبةTM جدة، لتقديم خدمات الإقامة والتذاكر من الفئة الأولى للجماهير والمجموعات القادمة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية