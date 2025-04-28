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انطلاق المؤتمر الدولي للملاعب والمساحات الرياضية غداً

انطلاق المؤتمر الدولي للملاعب والمساحات الرياضية غداً

2025-04-28 03:17:59
(MENAFN- Asdaf News) تستعد الرياض لاستقبال أبرز الخبراء العالميين في مجالات البنية التحتية الرياضية والترفيه، ضمن فعاليات الدورة الافتتاحية من المؤتمر الدولي للملاعب والمساحات الرياضية يوميّ 29 و30 أبريل، الموافق لـ 1-2 ذو القعدة 1446 في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية بالرياض.

اكتملت جميع التحضيرات وتم تأكيد مشاركة أكثر من 1,000 شخصية بارزة من القطاع وأكثر من 100 جهة عارضة ضمن برنامج يمتد ليومين ويركز على الابتكار والاستدامة وأفضل الممارسات العالمية في تصميم وإدارة المنشآت الرياضية.

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