انطلاق المؤتمر الدولي للملاعب والمساحات الرياضية غداً

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انطلاق المؤتمر الدولي للملاعب والمساحات الرياضية غداً
(MENAFN- Asdaf News) تستعد الرياض لاستقبال أبرز الخبراء العالميين في مجالات البنية التحتية الرياضية والترفيه، ضمن فعاليات الدورة الافتتاحية من المؤتمر الدولي للملاعب والمساحات الرياضية يوميّ 29 و30 أبريل، الموافق لـ 1-2 ذو القعدة 1446 في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية بالرياض.
اكتملت جميع التحضيرات وتم تأكيد مشاركة أكثر من 1,000 شخصية بارزة من القطاع وأكثر من 100 جهة عارضة ضمن برنامج يمتد ليومين ويركز على الابتكار والاستدامة وأفضل الممارسات العالمية في تصميم وإدارة المنشآت الرياضية.
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