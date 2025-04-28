منخفض خماسيني يؤثر على المملكة في هذا الموعد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة الاربعاء بمنخفض جوي خماسيني حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-10) درجات مئوية؛ الطقس حار نسبي في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق .



ليلاً: تزداد كثافة الغبار خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، مع اجواء باردة نسبيا وظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، و هناك احتمال ضعيف في ساعات متاخرة من الليل لهطول زخات محلية خفيفة من المطرفي شمال و وسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار في العديد من المناطق وانعدامها احيانا على الطرق الخارجية خاصة في ساعات المساء و الليل.

تنبيهات ونصائح:

- تنبيه لمرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار بفعل الرياح.