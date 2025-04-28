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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في الشهر الأخير 50 هدفا بعموم لبنان

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في الشهر الأخير 50 هدفا بعموم لبنان

2025-04-28 03:14:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي انه في الشهر الأخير هاجم 50 هدفا في عموم لبنان.


وأضاف "هجماتنا في لبنان جاءت بعد خروقات للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان شكلت تهديدا لنا".


وبين "سنواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد إسرائيل ومواطنيها ولمنع حزب الله من إعادة بناء نفسه".

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