ندوة في الجامعة الهاشمية عن ثورة الذكاء الاصطناعي في التدريب الرياضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة الهاشمية، بالتعاون مع رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، ندوة علمية بعنوان "ثورة الذكاء الاصطناعي في التدريب الرياضي"، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والخبراء والمدربين الذين استعرضوا آخر التطورات في مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن البرامج والخطط التدريبية الرياضية.



وأكد المشاركون أهمية إدخال تطبيقيات الذكاء الاصطناعي في تخصصات كليات العلوم الرياضية بالجامعات الأردنية، والعمل على طرح تخصصات جديدة تتعلق بالتكنولوجيا الرياضية والمعلوماتية الرياضية.



وقال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، إن العالم بأسره يشهد اليوم ثورة عارمة تقودها عقول الذكاء الاصطناعي، ثورة أعادة صياغة مفاهيم النجاح والتميز في كل ميدان وأصبحت ضرورة ملحة ترسم ملامح المستقبل بالعلم والدقة والإبداع ومن ضمنها القطاع الرياضي الذي بدأ يجني ثمار هذه الثورة من خلال صياغة مفاهيم التدريب الرياضي وصناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين الذين يتمتعون بقدرات بدنية متميزة وعقول تحليلية ذكية،