اليرموك تمنح رئيس وزراء ولاية باهانج الماليزية الدكتوراة الفخرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- منحت جامعة اليرموك اليوم الاثنين، درجة الدكتوراة الفخرية لرئيس وزراء حكومة ولاية باهانج الماليزية، داتو سري إسماعيل، في الاقتصاد والمصارف الإسلامية، تقديرا لمكانته وقيمته الفكرية والسياسية والاقتصادية.



وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد خلال حفل منح الشهادة، إن إسماعيل رجل دولة بتقدير خاص لإنجازاته الكبرى والمختلفة في خدمة ولاية بهانج بشكل خاص وماليزيا بشكل عام، كما أنه رجل وطني بامتياز قام بدور فاعل في مختلف مجالات الحياة الماليزية السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، سواء في المناصب الإدارية التي تقلدها أو المراكز السياسية التي شغلها.