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أميركا تفرض عقوبات جديدة على شركات شحن وسفن تسلم النفط والغاز للحوثيين

أميركا تفرض عقوبات جديدة على شركات شحن وسفن تسلم النفط والغاز للحوثيين

2025-04-28 03:14:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على ثلاث سفن وأصحابها لنقلهم منتجات النفط والغاز إلى الحوثيين في اليمن في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن الضغط على الجماعة بسبب هجماتها على حركة الشحن في البحر الأحمر.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن العقوبات استهدفت شركتي زاس للشحن والتجارة وجريت سكسيس للشحن، المسجلتين في جزر مارشال، وشركة باجساك للشحن المسجلة في موريشيوس، وسفن الشحن التي استخدمتها هذه الشركات لنقل منتجات النفط والغاز إلى ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون.
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر "يؤكد إجراء اليوم التزامنا بعرقلة جهود الحوثيين لتمويل هجماتهم الخطيرة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة".
وجاءت العقوبات بعد ساعات من قول قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن غارة يشتبه في أنها أميركية أسفرت عن مقتل 68 شخصا في مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة في اليمن.

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