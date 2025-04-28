أميركا تفرض عقوبات جديدة على شركات شحن وسفن تسلم النفط والغاز للحوثيين

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أميركا تفرض عقوبات جديدة على شركات شحن وسفن تسلم النفط والغاز للحوثيين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على ثلاث سفن وأصحابها لنقلهم منتجات النفط والغاز إلى الحوثيين في اليمن في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن الضغط على الجماعة بسبب هجماتها على حركة الشحن في البحر الأحمر.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن العقوبات استهدفت شركتي زاس للشحن والتجارة وجريت سكسيس للشحن، المسجلتين في جزر مارشال، وشركة باجساك للشحن المسجلة في موريشيوس، وسفن الشحن التي استخدمتها هذه الشركات لنقل منتجات النفط والغاز إلى ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون.
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر "يؤكد إجراء اليوم التزامنا بعرقلة جهود الحوثيين لتمويل هجماتهم الخطيرة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة".
وجاءت العقوبات بعد ساعات من قول قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن غارة يشتبه في أنها أميركية أسفرت عن مقتل 68 شخصا في مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة في اليمن.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن العقوبات استهدفت شركتي زاس للشحن والتجارة وجريت سكسيس للشحن، المسجلتين في جزر مارشال، وشركة باجساك للشحن المسجلة في موريشيوس، وسفن الشحن التي استخدمتها هذه الشركات لنقل منتجات النفط والغاز إلى ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون.
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر "يؤكد إجراء اليوم التزامنا بعرقلة جهود الحوثيين لتمويل هجماتهم الخطيرة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة".
وجاءت العقوبات بعد ساعات من قول قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن غارة يشتبه في أنها أميركية أسفرت عن مقتل 68 شخصا في مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة في اليمن.
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