يوم طبي بالشونة الشمالية لمرضى القدم السكري غدا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنفذ الجمعية الملكية للتوعية الصحية بالتعاون مع لجنة صحة مجتمع محلي الشونة الشمالية، يوم غد الثلاثاء، يوما طبيا توعويا لمرضى القدم السكري في الشونة الشمالية ضمن مبادرة "قدم صحيح " التي أطلقتها الجمعية.



ويشتمل اليوم الطبي الذي يقام في قاعة صالة النور بالشونة الشمالية الساعة 11 صباحا، على محاضرة توعوية بمرض القدم السكري الذي يعد إحدى المضاعفات الطويلة الأمد للإصابة بداء السكري، وتنتج عن حدوث تغيرات في التروية الدموية للقدم.



ويتضمن اليوم عرض مسرحية هادفة عن مرض السكري لطالبات مدرسة الشونة الثانوية للبنات، إضافة إلى توزيع كريمات طبية وجوارب طبية خاصة بمرضى القدم السكري.