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لقاء مصري إسرائيلي لبحث الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة

لقاء مصري إسرائيلي لبحث الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة

2025-04-28 03:14:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يلتقي رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، الاثنين، مع وفد التفاوض الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية في العاصمة المصرية القاهرة، وفقا للقاهرة الإخبارية.
ويأتي اللقاء في أعقاب زيارة وفد حركة حماس لمصر منذ عدة أيام؛ لبحث الهدنة وصولا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما تأتي اللقاءات استمرارا للجهود المصرية القطرية المكثفة المبذولة لاستعادة الهدوء بقطاع غزة.

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