لقاء مصري إسرائيلي لبحث الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة

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لقاء مصري إسرائيلي لبحث الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يلتقي رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، الاثنين، مع وفد التفاوض الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية في العاصمة المصرية القاهرة، وفقا للقاهرة الإخبارية.
ويأتي اللقاء في أعقاب زيارة وفد حركة حماس لمصر منذ عدة أيام؛ لبحث الهدنة وصولا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما تأتي اللقاءات استمرارا للجهود المصرية القطرية المكثفة المبذولة لاستعادة الهدوء بقطاع غزة.
ويأتي اللقاء في أعقاب زيارة وفد حركة حماس لمصر منذ عدة أيام؛ لبحث الهدنة وصولا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما تأتي اللقاءات استمرارا للجهود المصرية القطرية المكثفة المبذولة لاستعادة الهدوء بقطاع غزة.
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