هطول غزير للأمطار المصحوبة بالبرق والرعد في الرويشد - فيديو

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هطول غزير للأمطار المصحوبة بالبرق والرعد في الرويشد - فيديو
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشهد منطقة الرويشد والمناطق المجاورة لها هطولا غزيرا للأمطار المصحوبة بالبرق والرعد، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.
وتشير صور الأقمار الصناعية إلى تواجد كثيف للغيوم الرعدية فوق مناطق البادية الشمالية الشرقية.
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