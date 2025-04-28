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هطول غزير للأمطار المصحوبة بالبرق والرعد في الرويشد - فيديو

هطول غزير للأمطار المصحوبة بالبرق والرعد في الرويشد - فيديو

2025-04-28 03:14:44

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشهد منطقة الرويشد والمناطق المجاورة لها هطولا غزيرا للأمطار المصحوبة بالبرق والرعد، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.


وتشير صور الأقمار الصناعية إلى تواجد كثيف للغيوم الرعدية فوق مناطق البادية الشمالية الشرقية.

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