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وزير الثقافة: الأردن الحديث يمتلك إرثا إنسانيا

وزير الثقافة: الأردن الحديث يمتلك إرثا إنسانيا

2025-04-28 03:14:43
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، الاثنين، إنّ الأردن الحديث يمتلك إرثا إنسانيا ومهد الحضارات الإنسانية وهو في قلب المشرق العربي.
وأضاف الرواشدة، خلال احتفال مديرية ثقافة جرش بإشهار لواء المعراض في جرش مدينة للثقافة للعام الحالي، أن العديد من الإنجازات تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني منها مركز جرش الثقافي الذي سيكون شاهدا على الصناعة الثقافية في جرش.
وبين متصرف لواء المعراض رضى الغياث، أن اختيار لواء المعراض مدينة للثقافة فرصة كبيرة يجب استثمارها لتعزيز الهيئات الثقافية وترجمة للمورث الحضاري وإبراز دور الفنيين والأدباء، موضحا أن لواء المعراض يحتوي على منتج ثقافي متنوع وبيئة رائعة.
واوضح رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، أن الأمم والمجتمعات لا تتطور ولا تزدهر إلا بالثقافة، مشيرا إلى أنه يجب أن تنعكس على سلوك وتقدم وتطور المجتمعات.
ولفت إلى أن مجلس المحافظة بالتشاركية مع مديرية ثقافة جرش وبدعم العديد من المشاريع والهيئات الثقافية داخل المحافظة.
وطالب النائب حمزة الحوامدة باستحداث مديرية للثقافة في لواء المعراض المستحدث حديثا، مبينا أن تضافر الجهود بين متصرفية لواء المعراض وبلدية المعراض ومديرية الثقافة باختيار لواء المعراض مدينة للثقافة للعام الحالي.
وأوضح رئيس بلدية المعراض حسن المرازيق، أن لواء المعراض يضم بلدة الكتة والحدادة وساكب وريمون الحسينيات ونجدة ودبين والجبارات، مشيرا إلى أن الثقافة تنهض بالشعوب في مختلف المستويات.

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