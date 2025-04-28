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13 شهيدا جراء قصف الاحتلال غزة وخانيونس

13 شهيدا جراء قصف الاحتلال غزة وخانيونس

2025-04-28 03:14:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 9 فلسطينيين، وأصيب العشرات، جراء قصف طائرات الاحتلال مساء اليوم الاثنين، مجموعة من الفلسطينيين في شارع اللبابيدي غرب مفترق الغفري بمدينة غزة.


كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال خيام نازحين في مخيم الشافعي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.


وتمكنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من انتشال شهيدين، إثر قصف مجموعة من المدنيين في قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس.

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