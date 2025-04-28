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وزير إسرائيلي: بعد 12 شهرا ستنتهي الحرب

وزير إسرائيلي: بعد 12 شهرا ستنتهي الحرب

2025-04-28 03:14:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الوزير رون ديرمير أنه بعد 12 شهرا من اليوم ستنتهي حرب 7 أكتوبر.
وكانت صحيفة يسرائيل هيوم نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لإنهاء الحرب في غزة بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول. المقبل.

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