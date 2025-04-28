وزير إسرائيلي: بعد 12 شهرا ستنتهي الحرب

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزير إسرائيلي: بعد 12 شهرا ستنتهي الحرب
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الوزير رون ديرمير أنه بعد 12 شهرا من اليوم ستنتهي حرب 7 أكتوبر.
وكانت صحيفة يسرائيل هيوم نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لإنهاء الحرب في غزة بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول. المقبل.
وكانت صحيفة يسرائيل هيوم نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لإنهاء الحرب في غزة بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول. المقبل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية