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أسعار النفط تنخفض أكثر من دولار الاثنين بفعل مخاوف الإمدادات

أسعار النفط تنخفض أكثر من دولار الاثنين بفعل مخاوف الإمدادات

2025-04-28 03:14:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من دولار للبرميل الاثنين، مع تزايد مخاوف الطلب الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما أدى إلى انخفاض الطلب على الخام.
وبحلول الساعة 1522 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار أو 1.63% إلى 65.78 دولارا للبرميل، وتراجعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار أو 1.82% إلى 61.87 دولارا للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت قليلا في الجلستين السابقتين، لكنها سجلت مع ذلك انخفاضا أسبوعيا بأكثر من 1% يوم الجمعة بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.

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