أسعار النفط تنخفض أكثر من دولار الاثنين بفعل مخاوف الإمدادات

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أسعار النفط تنخفض أكثر من دولار الاثنين بفعل مخاوف الإمدادات
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من دولار للبرميل الاثنين، مع تزايد مخاوف الطلب الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما أدى إلى انخفاض الطلب على الخام.
وبحلول الساعة 1522 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار أو 1.63% إلى 65.78 دولارا للبرميل، وتراجعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار أو 1.82% إلى 61.87 دولارا للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت قليلا في الجلستين السابقتين، لكنها سجلت مع ذلك انخفاضا أسبوعيا بأكثر من 1% يوم الجمعة بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 1522 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار أو 1.63% إلى 65.78 دولارا للبرميل، وتراجعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار أو 1.82% إلى 61.87 دولارا للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت قليلا في الجلستين السابقتين، لكنها سجلت مع ذلك انخفاضا أسبوعيا بأكثر من 1% يوم الجمعة بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.
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