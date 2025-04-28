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الخارجية الأميركية: روبيو يقول لنظيره الروسي إن الوقت حان لإنهاء الحرب العبثية

الخارجية الأميركية: روبيو يقول لنظيره الروسي إن الوقت حان لإنهاء الحرب العبثية

2025-04-28 03:14:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لنظيره الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة ملتزمة العمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية الاثنين.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس لدى تلاوتها إحاطة حول المكالمة الهاتفية التي جرت الأحد وأعلنت عنها روسيا إن "الولايات المتحدة جادة في تيسير وضع حد لهذه الحرب العبثية".
واضافت بروس أن روبيو بحث مع لافروف في "الخطوات التالية على صعيد محادثات السلام الروسية-الأوكرانية والحاجة إلى وضع حد للحرب فورا".
وجرت المحادثة الهاتفية قبل إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين هدنة لمدة 3 أيام من 8 إلى 10 أيار/مايو في إطار الحرب مع أوكرانيا، تزامنا مع احتفالات موسكو بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.
والأحد قال روبيو إن هذا الأسبوع قد يكون مفصليا لجهة تقييم جهود إنهاء الحرب التي تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقفها في اليوم الأول من ولايته الرئاسية.
في مقابلة أجرتها معه الأحد شبكة "إن بي سي" لفت روبيو إلى وجود "أسباب تدعو للتفاؤل، وأخرى تدعو للتحلّي بالواقعية" في ما يتّصل بفرص التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع الذي أشعل فتيله الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

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